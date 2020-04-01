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"الزهراني": 814 رأسًا من الماعز والضأن والإبل والأبقار تذبح يوميًّا في مسالخ جدة

مع تطبيق لائحة الكشف البيطري.. واحترازات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا

كشف وكيل أمين محافظة جدة للبلديات، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ عن أن المسالخ التابعة لأمانة محافظة جدة اتّخذت كافة الاحترازات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث يتقيّد جميع العاملين بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ ومنها استخدام المُعقمات وارتداء القفازات والاعتناء بالنظافة الشخصية لطاقم العمل، وتطبيق لائحة الكشف والفحص البيطري؛ تعزيزاً للصحة العامة، وضماناً لسلامة المذبوحات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف الزهراني أن عدد المذبوحات اليومية بمسالخ أمانة جدة، بلغ ٨١٤ رأس ماشية تقريباً، فيما بلغ شهرياً ٦٢٢٩٩ رأساً تشمل جميع الأنواع من ماعز وضأن وإبل وأبقار.

وبيّن الزهراني أن أمانة محافظة جدة طبقت هذه الإجراءات الاحترازية منذ وقت مبكّر لتفشّي الفيروس، وحرصت في المقام الأول على إلزام العمالة الذين يعملون بصالات الذبح في هذه المسالخ، التي تم تجهيزها على مستوى نموذجي بارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم أيديهم قبل استلام الذبائح وتسليمها للعميل وإجراء عمليات الكشف الطبي البيطري قبل وبعد الذبح.

وبيّن الزهراني أن الأمانة كثّفت أعمالها لتنظيف تلك المسالخ ورشّها بالمواد المطهرة؛ من خلال فرق مدربة ومعدّة لتلك العمليات، وتعقيم وتنظيف الحاويات لضمان عدم مساهمتها في نقل العدوى، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، ولما تمثله مثل هذه الإجراءات الاحترازية من أهمية في هذه المرحلة وفق توجيهات الجهات المختصة.

وأشار إلى أنه يتم تشديد الرقابة في هذه الإجراءات على جميع الإبل الواردة إلى المسالخ، بعد حجزها والتأكد من سلامتها قبل ذبحها داخل مسالخ الأمانة، وتحت اشتراطات وقائية دقيقة، إضافة إلى وضع لوحات توعوية بمدخل الصالات للتحذير من فيروس كورونا، وترك مسافات بين الأهالي لتجنب الاختلاط المباشر، وتنظيف وتطهير الحظائر على مدار ساعات العمل بمسلخ جدة الرئيسي، وتنظيف وتطهير المسلخ، ورش الحظائر بالمطهرات والمواد المعقمة.

فيروس كورونا الجديد مسالخ جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزهراني": 814 رأسًا من الماعز والضأن والإبل والأبقار تذبح يوميًّا في مسالخ جدة
سبق

كشف وكيل أمين محافظة جدة للبلديات، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ عن أن المسالخ التابعة لأمانة محافظة جدة اتّخذت كافة الاحترازات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث يتقيّد جميع العاملين بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ ومنها استخدام المُعقمات وارتداء القفازات والاعتناء بالنظافة الشخصية لطاقم العمل، وتطبيق لائحة الكشف والفحص البيطري؛ تعزيزاً للصحة العامة، وضماناً لسلامة المذبوحات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف الزهراني أن عدد المذبوحات اليومية بمسالخ أمانة جدة، بلغ ٨١٤ رأس ماشية تقريباً، فيما بلغ شهرياً ٦٢٢٩٩ رأساً تشمل جميع الأنواع من ماعز وضأن وإبل وأبقار.

وبيّن الزهراني أن أمانة محافظة جدة طبقت هذه الإجراءات الاحترازية منذ وقت مبكّر لتفشّي الفيروس، وحرصت في المقام الأول على إلزام العمالة الذين يعملون بصالات الذبح في هذه المسالخ، التي تم تجهيزها على مستوى نموذجي بارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم أيديهم قبل استلام الذبائح وتسليمها للعميل وإجراء عمليات الكشف الطبي البيطري قبل وبعد الذبح.

وبيّن الزهراني أن الأمانة كثّفت أعمالها لتنظيف تلك المسالخ ورشّها بالمواد المطهرة؛ من خلال فرق مدربة ومعدّة لتلك العمليات، وتعقيم وتنظيف الحاويات لضمان عدم مساهمتها في نقل العدوى، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، ولما تمثله مثل هذه الإجراءات الاحترازية من أهمية في هذه المرحلة وفق توجيهات الجهات المختصة.

وأشار إلى أنه يتم تشديد الرقابة في هذه الإجراءات على جميع الإبل الواردة إلى المسالخ، بعد حجزها والتأكد من سلامتها قبل ذبحها داخل مسالخ الأمانة، وتحت اشتراطات وقائية دقيقة، إضافة إلى وضع لوحات توعوية بمدخل الصالات للتحذير من فيروس كورونا، وترك مسافات بين الأهالي لتجنب الاختلاط المباشر، وتنظيف وتطهير الحظائر على مدار ساعات العمل بمسلخ جدة الرئيسي، وتنظيف وتطهير المسلخ، ورش الحظائر بالمطهرات والمواد المعقمة.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
08:46 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
09:56 PM

"الزهراني": 814 رأسًا من الماعز والضأن والإبل والأبقار تذبح يوميًّا في مسالخ جدة

مع تطبيق لائحة الكشف البيطري.. واحترازات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا

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عبدالله الراجحي - جدة
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كشف وكيل أمين محافظة جدة للبلديات، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ عن أن المسالخ التابعة لأمانة محافظة جدة اتّخذت كافة الاحترازات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث يتقيّد جميع العاملين بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ ومنها استخدام المُعقمات وارتداء القفازات والاعتناء بالنظافة الشخصية لطاقم العمل، وتطبيق لائحة الكشف والفحص البيطري؛ تعزيزاً للصحة العامة، وضماناً لسلامة المذبوحات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف الزهراني أن عدد المذبوحات اليومية بمسالخ أمانة جدة، بلغ ٨١٤ رأس ماشية تقريباً، فيما بلغ شهرياً ٦٢٢٩٩ رأساً تشمل جميع الأنواع من ماعز وضأن وإبل وأبقار.

وبيّن الزهراني أن أمانة محافظة جدة طبقت هذه الإجراءات الاحترازية منذ وقت مبكّر لتفشّي الفيروس، وحرصت في المقام الأول على إلزام العمالة الذين يعملون بصالات الذبح في هذه المسالخ، التي تم تجهيزها على مستوى نموذجي بارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم أيديهم قبل استلام الذبائح وتسليمها للعميل وإجراء عمليات الكشف الطبي البيطري قبل وبعد الذبح.

وبيّن الزهراني أن الأمانة كثّفت أعمالها لتنظيف تلك المسالخ ورشّها بالمواد المطهرة؛ من خلال فرق مدربة ومعدّة لتلك العمليات، وتعقيم وتنظيف الحاويات لضمان عدم مساهمتها في نقل العدوى، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، ولما تمثله مثل هذه الإجراءات الاحترازية من أهمية في هذه المرحلة وفق توجيهات الجهات المختصة.

وأشار إلى أنه يتم تشديد الرقابة في هذه الإجراءات على جميع الإبل الواردة إلى المسالخ، بعد حجزها والتأكد من سلامتها قبل ذبحها داخل مسالخ الأمانة، وتحت اشتراطات وقائية دقيقة، إضافة إلى وضع لوحات توعوية بمدخل الصالات للتحذير من فيروس كورونا، وترك مسافات بين الأهالي لتجنب الاختلاط المباشر، وتنظيف وتطهير الحظائر على مدار ساعات العمل بمسلخ جدة الرئيسي، وتنظيف وتطهير المسلخ، ورش الحظائر بالمطهرات والمواد المعقمة.

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