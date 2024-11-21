أمير الباحة يستقبل مدير فرع الهلال الأحمر بالمنطقة

أطلعه على تجهيز الإسعاف بسيارات الدفع الرباعي

استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، الخميس؛ مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي، واطلع على آليات الهلال الأحمر الجديدة.



واستمع الأمير حسام بن سعود إلى شرح مفصل حول الآليات التي تم تأمينها مؤخرًا، وسيارات الإسعاف الدفع الرباعي وما تحتويه من تجهيز عالٍ لتقديم الخدمة الإسعافية والعمل الميداني. صرح بذلك المتحدث الرسمي عماد منسي الزهراني.



وأعرب مدير عام فرع الهلال الأحمر بالمنطقة، عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة على متابعته الدائمة لأعمال الفرع، واعدًا ببذل كل الجهود لخدمة المنطقة وأهلها.



وثمن مدير عام الهيئة ما تحظى به الهيئة من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.



بعد ذلك التقطت الصورة الجماعية لأمير الباحة مع قيادات الهيئة بالمنطقة.



حضر الاستقبال: وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري، والمساعد بالهلال الأحمر للشؤون الإسعافية في الباحة.