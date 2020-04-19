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"أسواق العثيم" تعلن رصد عدد من الحالات المخالطة والمشتبه فيها لعدد من الموظفين

في فرع طريق العروبة بمدينة الرياض.. وتم إغلاقه احترازيًّا لتطهيره وتعقيمه

أعلنت أسواق عبدالله العثيم رصد عدد من الحالات المخالطة والمشتبه فيها لعدد من الموظفين في فرع طريق العروبة في مدينة الرياض، وذلك يوم الثلاثاء 21 شعبان الجاري.

وقالت في بيان، نشرته عبر حسابها الرسمي بـ"توتير" ‏‫‪@OthaimMarkets "، إنها قامت على الفور بإبلاغ الجهات الرسمية بوزارة الصحة، وإغلاق الفرع احترازيًّا لتطهيره وتعقيمه، مع عزل الموظفين كافة، على أن يتم افتتاح الفرع بطاقم عمل جديد بعد الانتهاء من هذه الإجراءات بإشراف الجهات الرقابية المختصة.

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"أسواق العثيم" تعلن رصد عدد من الحالات المخالطة والمشتبه فيها لعدد من الموظفين
سبق

أعلنت أسواق عبدالله العثيم رصد عدد من الحالات المخالطة والمشتبه فيها لعدد من الموظفين في فرع طريق العروبة في مدينة الرياض، وذلك يوم الثلاثاء 21 شعبان الجاري.

وقالت في بيان، نشرته عبر حسابها الرسمي بـ"توتير" ‏‫‪@OthaimMarkets "، إنها قامت على الفور بإبلاغ الجهات الرسمية بوزارة الصحة، وإغلاق الفرع احترازيًّا لتطهيره وتعقيمه، مع عزل الموظفين كافة، على أن يتم افتتاح الفرع بطاقم عمل جديد بعد الانتهاء من هذه الإجراءات بإشراف الجهات الرقابية المختصة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
12:47 AM

"أسواق العثيم" تعلن رصد عدد من الحالات المخالطة والمشتبه فيها لعدد من الموظفين

في فرع طريق العروبة بمدينة الرياض.. وتم إغلاقه احترازيًّا لتطهيره وتعقيمه

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
8
37,947

أعلنت أسواق عبدالله العثيم رصد عدد من الحالات المخالطة والمشتبه فيها لعدد من الموظفين في فرع طريق العروبة في مدينة الرياض، وذلك يوم الثلاثاء 21 شعبان الجاري.

وقالت في بيان، نشرته عبر حسابها الرسمي بـ"توتير" ‏‫‪@OthaimMarkets "، إنها قامت على الفور بإبلاغ الجهات الرسمية بوزارة الصحة، وإغلاق الفرع احترازيًّا لتطهيره وتعقيمه، مع عزل الموظفين كافة، على أن يتم افتتاح الفرع بطاقم عمل جديد بعد الانتهاء من هذه الإجراءات بإشراف الجهات الرقابية المختصة.

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