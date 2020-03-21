سجلت سلطات إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، أكثر من 300 حالة وفاة، ونحو خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، وفق "روسيا اليوم"؛ عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد خلال يوم من 1002 حتى 1326 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المصابين من 19980 حتى 24926 شخصًا.

أرقام مرعبة بإسبانيا.. 300 وفاة و5 آلاف إصابة بـ"كورونا" خلال يوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-21 سجلت سلطات إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، أكثر من 300 حالة وفاة، ونحو خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، وفق "روسيا اليوم"؛ عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد خلال يوم من 1002 حتى 1326 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المصابين من 19980 حتى 24926 شخصًا.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 02:54 PM

اخر تعديل 21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 03:32 PM

أرقام مرعبة بإسبانيا.. 300 وفاة و5 آلاف إصابة بـ"كورونا" خلال يوم ارتفاع الضحايا خلال 24 ساعة من 1002 إلى 1326 حالة وفاة





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سجلت سلطات إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، أكثر من 300 حالة وفاة، ونحو خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، وفق "روسيا اليوم"؛ عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد خلال يوم من 1002 حتى 1326 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المصابين من 19980 حتى 24926 شخصًا.