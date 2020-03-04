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بسبب كورونا.. صندوق النقد والبنك الدولي يعقدان اجتماعاتهما عن بُعد

في اجتماع أبريل المقبل لضمان صحة وسلامة المشاركين والعاملين

أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اليوم أنهما سيعقدان اجتماعاتهما المقبلة للربيع عبر وسائط "افتراضية" - عن بعد - بدلاً من اللقاء المباشر، بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ويشارك حوالي عشرة آلاف من المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني من أرجاء العالم في اجتماعات الربيع للمؤسستين الماليتين الدوليتين، التي من المقرر هذا العام أن تعقد في الفترة من 17 إلى 19 أبريل، في منطقة مزدحمة في وسط العاصمة الأمريكية واشنطن حيث توجد مقراتهما.

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان مشترك: إنه بالنظر إلى بواعث قلق متنامية مرتبطة بالفيروس، اتفقت إدارة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجلساهما التنفيذيان على تنفيذ خطة مشتركة لتعديل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للعام 2020م إلى اجتماعات افتراضية.

وأضافا أن هدفهما هو خدمة أعضاء المؤسستين بفاعلية مع ضمان صحة وسلامة المشاركين والعاملين، مشيرين إلى أن المؤسستين ستستخدمان قدرات اتصال مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات وقدرات اتصال افتراضية لعقد المشاورات الأساسية بشأن السياسات.

صندوق النقد الدولي البنك الدولي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب كورونا.. صندوق النقد والبنك الدولي يعقدان اجتماعاتهما عن بُعد
سبق

أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اليوم أنهما سيعقدان اجتماعاتهما المقبلة للربيع عبر وسائط "افتراضية" - عن بعد - بدلاً من اللقاء المباشر، بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ويشارك حوالي عشرة آلاف من المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني من أرجاء العالم في اجتماعات الربيع للمؤسستين الماليتين الدوليتين، التي من المقرر هذا العام أن تعقد في الفترة من 17 إلى 19 أبريل، في منطقة مزدحمة في وسط العاصمة الأمريكية واشنطن حيث توجد مقراتهما.

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان مشترك: إنه بالنظر إلى بواعث قلق متنامية مرتبطة بالفيروس، اتفقت إدارة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجلساهما التنفيذيان على تنفيذ خطة مشتركة لتعديل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للعام 2020م إلى اجتماعات افتراضية.

وأضافا أن هدفهما هو خدمة أعضاء المؤسستين بفاعلية مع ضمان صحة وسلامة المشاركين والعاملين، مشيرين إلى أن المؤسستين ستستخدمان قدرات اتصال مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات وقدرات اتصال افتراضية لعقد المشاورات الأساسية بشأن السياسات.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
12:46 AM

بسبب كورونا.. صندوق النقد والبنك الدولي يعقدان اجتماعاتهما عن بُعد

في اجتماع أبريل المقبل لضمان صحة وسلامة المشاركين والعاملين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اليوم أنهما سيعقدان اجتماعاتهما المقبلة للربيع عبر وسائط "افتراضية" - عن بعد - بدلاً من اللقاء المباشر، بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ويشارك حوالي عشرة آلاف من المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني من أرجاء العالم في اجتماعات الربيع للمؤسستين الماليتين الدوليتين، التي من المقرر هذا العام أن تعقد في الفترة من 17 إلى 19 أبريل، في منطقة مزدحمة في وسط العاصمة الأمريكية واشنطن حيث توجد مقراتهما.

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان مشترك: إنه بالنظر إلى بواعث قلق متنامية مرتبطة بالفيروس، اتفقت إدارة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجلساهما التنفيذيان على تنفيذ خطة مشتركة لتعديل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للعام 2020م إلى اجتماعات افتراضية.

وأضافا أن هدفهما هو خدمة أعضاء المؤسستين بفاعلية مع ضمان صحة وسلامة المشاركين والعاملين، مشيرين إلى أن المؤسستين ستستخدمان قدرات اتصال مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات وقدرات اتصال افتراضية لعقد المشاورات الأساسية بشأن السياسات.

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