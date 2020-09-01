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"الفيصل" يوجّه بعقد اجتماع سنوي لمراجعة الإنجاز في الخطة التنموية

خلال اجتماع لاستعراض الأعمال التي نُفذت خلال السنوات الأربع الماضية

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بعقد اجتماع سنوي تشارك فيه الجهات الحكومية والأهلية؛ لمراجعة ما تم إنجازه من عناصر الخطة التنموية العشرية في محافظات المنطقة.

جاء ذلك لدى ترؤس أمير منطقة مكة بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، اجتماعًا لرؤساء لجان مجلس المنطقة، تم خلاله استعراض الأعمال التي نفذتها اللجان خلال السنوات الأربع الماضية وخططها المستقبلية.

وفي بداية الاجتماع، قدمت لجنة تنمية الخدمات والمرافق عرضاً عن أعمالها، ويأتي في مقدمتها تطوير نقطة الشميسي، والتي تهدف إلى تسهيل حركة المركبات والتيسير على القادمين إلى مكة خلال المواسم والتوسع في المسارات المخصصة للمركبات، كذلك مقترح مشروع الجدار الإلكتروني للحد من دخول مخالفي أنظمة الحج للمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى الهوية الموحدة لمساجد العاصمة المقدسة، ومركز مراس لتوفير الخدمات تحت سقف واحد، وقياس أداء الجهات الحكومية في المنطقة.

وخلال الأعوام الأربعة الماضية، عقدت اللجنة 26 اجتماعًا نتج عنها 135 توصية و8 دراسات و20 مبادرة، وقدمت لجنة شؤون الأسرة نبذة عن أعمالها التي يأتي في مقدمتها توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع عدة جهات في المنطقة بهدف إلى التوعية والتدريب وإجراء الدراسات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والسلوكية وتنظيم المبادرات.

وعقدت اللجنة 27 اجتماعًا، نتج عنها 144 توصية، وتبنّت تنظيم 15 حلقة نقاش كما تم تشكيل لجان للأسرة في محافظات المنطقة.

وتطرقت لجنة التنمية الاقتصادية إلى أعمالها خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها المساهمة في تنظيم منتديات مكة الاقتصادية وملتقى الحج والعمرة والخارطة الاقتصادية للمنطقة، وقد عقدت اللجنة 58 اجتماعًا ناقشت خلالها 105 موضوعات نتج عنها 57 توصية.

ثم قدمت لجنة التنمية الثقافية والشبابية شرحًا عن أعمالها؛ حيث نفذت 128 مبادرة وبرنامجًا في 11 محافظة، استفاد منها أكثر من 28 ألف من أبناء المنطقة، تمثلت في المعارض والملتقيات والمسابقات الثقافية المتنوعة.

وقدمت لجنة متابعة تطوير العشوائيات، عرضًا عن أعمالها ومن أهمها، إصدار لائحة تطوير العشوائيات بالمنطقة ومعالجة التلوث البصري، كما قدمت لجنة التنمية العمرانية والمشاريع شرحاً عن أعمالها ومن أبرزها دراسات عن الخزن الاستراتيجي للمياه وأولويات تنفيذ الطرق والخدمات المرتبطة بها وعدد من الدراسات والخطط التشغيلية.


كما جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يوجّه بعقد اجتماع سنوي لمراجعة الإنجاز في الخطة التنموية
سبق

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بعقد اجتماع سنوي تشارك فيه الجهات الحكومية والأهلية؛ لمراجعة ما تم إنجازه من عناصر الخطة التنموية العشرية في محافظات المنطقة.

جاء ذلك لدى ترؤس أمير منطقة مكة بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، اجتماعًا لرؤساء لجان مجلس المنطقة، تم خلاله استعراض الأعمال التي نفذتها اللجان خلال السنوات الأربع الماضية وخططها المستقبلية.

وفي بداية الاجتماع، قدمت لجنة تنمية الخدمات والمرافق عرضاً عن أعمالها، ويأتي في مقدمتها تطوير نقطة الشميسي، والتي تهدف إلى تسهيل حركة المركبات والتيسير على القادمين إلى مكة خلال المواسم والتوسع في المسارات المخصصة للمركبات، كذلك مقترح مشروع الجدار الإلكتروني للحد من دخول مخالفي أنظمة الحج للمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى الهوية الموحدة لمساجد العاصمة المقدسة، ومركز مراس لتوفير الخدمات تحت سقف واحد، وقياس أداء الجهات الحكومية في المنطقة.

وخلال الأعوام الأربعة الماضية، عقدت اللجنة 26 اجتماعًا نتج عنها 135 توصية و8 دراسات و20 مبادرة، وقدمت لجنة شؤون الأسرة نبذة عن أعمالها التي يأتي في مقدمتها توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع عدة جهات في المنطقة بهدف إلى التوعية والتدريب وإجراء الدراسات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والسلوكية وتنظيم المبادرات.

وعقدت اللجنة 27 اجتماعًا، نتج عنها 144 توصية، وتبنّت تنظيم 15 حلقة نقاش كما تم تشكيل لجان للأسرة في محافظات المنطقة.

وتطرقت لجنة التنمية الاقتصادية إلى أعمالها خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها المساهمة في تنظيم منتديات مكة الاقتصادية وملتقى الحج والعمرة والخارطة الاقتصادية للمنطقة، وقد عقدت اللجنة 58 اجتماعًا ناقشت خلالها 105 موضوعات نتج عنها 57 توصية.

ثم قدمت لجنة التنمية الثقافية والشبابية شرحًا عن أعمالها؛ حيث نفذت 128 مبادرة وبرنامجًا في 11 محافظة، استفاد منها أكثر من 28 ألف من أبناء المنطقة، تمثلت في المعارض والملتقيات والمسابقات الثقافية المتنوعة.

وقدمت لجنة متابعة تطوير العشوائيات، عرضًا عن أعمالها ومن أهمها، إصدار لائحة تطوير العشوائيات بالمنطقة ومعالجة التلوث البصري، كما قدمت لجنة التنمية العمرانية والمشاريع شرحاً عن أعمالها ومن أبرزها دراسات عن الخزن الاستراتيجي للمياه وأولويات تنفيذ الطرق والخدمات المرتبطة بها وعدد من الدراسات والخطط التشغيلية.


كما جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
04:23 PM

"الفيصل" يوجّه بعقد اجتماع سنوي لمراجعة الإنجاز في الخطة التنموية

خلال اجتماع لاستعراض الأعمال التي نُفذت خلال السنوات الأربع الماضية

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عبدالله الراجحي - جدة
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وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بعقد اجتماع سنوي تشارك فيه الجهات الحكومية والأهلية؛ لمراجعة ما تم إنجازه من عناصر الخطة التنموية العشرية في محافظات المنطقة.

جاء ذلك لدى ترؤس أمير منطقة مكة بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، اجتماعًا لرؤساء لجان مجلس المنطقة، تم خلاله استعراض الأعمال التي نفذتها اللجان خلال السنوات الأربع الماضية وخططها المستقبلية.

وفي بداية الاجتماع، قدمت لجنة تنمية الخدمات والمرافق عرضاً عن أعمالها، ويأتي في مقدمتها تطوير نقطة الشميسي، والتي تهدف إلى تسهيل حركة المركبات والتيسير على القادمين إلى مكة خلال المواسم والتوسع في المسارات المخصصة للمركبات، كذلك مقترح مشروع الجدار الإلكتروني للحد من دخول مخالفي أنظمة الحج للمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى الهوية الموحدة لمساجد العاصمة المقدسة، ومركز مراس لتوفير الخدمات تحت سقف واحد، وقياس أداء الجهات الحكومية في المنطقة.

وخلال الأعوام الأربعة الماضية، عقدت اللجنة 26 اجتماعًا نتج عنها 135 توصية و8 دراسات و20 مبادرة، وقدمت لجنة شؤون الأسرة نبذة عن أعمالها التي يأتي في مقدمتها توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع عدة جهات في المنطقة بهدف إلى التوعية والتدريب وإجراء الدراسات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والسلوكية وتنظيم المبادرات.

وعقدت اللجنة 27 اجتماعًا، نتج عنها 144 توصية، وتبنّت تنظيم 15 حلقة نقاش كما تم تشكيل لجان للأسرة في محافظات المنطقة.

وتطرقت لجنة التنمية الاقتصادية إلى أعمالها خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها المساهمة في تنظيم منتديات مكة الاقتصادية وملتقى الحج والعمرة والخارطة الاقتصادية للمنطقة، وقد عقدت اللجنة 58 اجتماعًا ناقشت خلالها 105 موضوعات نتج عنها 57 توصية.

ثم قدمت لجنة التنمية الثقافية والشبابية شرحًا عن أعمالها؛ حيث نفذت 128 مبادرة وبرنامجًا في 11 محافظة، استفاد منها أكثر من 28 ألف من أبناء المنطقة، تمثلت في المعارض والملتقيات والمسابقات الثقافية المتنوعة.

وقدمت لجنة متابعة تطوير العشوائيات، عرضًا عن أعمالها ومن أهمها، إصدار لائحة تطوير العشوائيات بالمنطقة ومعالجة التلوث البصري، كما قدمت لجنة التنمية العمرانية والمشاريع شرحاً عن أعمالها ومن أبرزها دراسات عن الخزن الاستراتيجي للمياه وأولويات تنفيذ الطرق والخدمات المرتبطة بها وعدد من الدراسات والخطط التشغيلية.


كما جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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