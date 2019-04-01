غبار الشرقية يدفع أمن الطرق للتحذير: يرجى تهدئة السرعة

دعا لتوخي الحيطة والحذر نظرًا لتدني الرؤية الأفقية في المنطقة

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيهًا لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية، بضرورة توخي الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لما تشهده معظم الطرق بالمنطقة من رياح مثيرة للأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تنبيهًا متقدمًا يفيد بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على "الدمام والأحساء والقطيف، تشمل الأجزاء المجاورة لها".

وأوضحت "الأرصاد" أن الإنذار بدأ الساعة 11:00 صباح اليوم الاثنين، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.