موجز "سبق" الأسبوعي: قرارات ملكية.. وإلغاء نظام الكفيل رسميًا.. ولقاحات "كورونا" آمنة وفعّالة

تعديل نظامَي "التقاعد المدني والتقاعد العسكري".. والتحالف يوجّه ضرباته للحوثي