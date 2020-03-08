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كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا  إلى 7134 بعد تسجيل 367 إصابة إضافية

سجلت منطقتا دايجو وجيونج سانج 90 % من حالات الإصابة

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 367 إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بحلول اليوم الأحد؛ ما يرفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 7 آلاف و 134 شخصًا.

وذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أن معظم الإصابات تركزت مجددًا في مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد، وهي مركز تفشي الفيروس في كوريا وإقليم جيونج سانج الشمالي المجاور؛ حيث سجلت المنطقتان أكثر من 90 بالمئة من حالات الإصابة في البلاد، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف المركز أن من بين 367 حالة، التي تم رصدها، هناك 294 حالة تعود إلى منطقة دايجو، التي تعتبر رابع أكبر مدينة من حيث تعداد السكان في البلاد، والذي يقدر بـ5ر2 مليون نسمة؛ حيث يشتبه في أن الكنيسة التابعة لطائفة شينتشونجي بها كانت بؤرة تفشي الفيروس.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في دايجو 5 آلاف و 378 شخصًا.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا  إلى 7134 بعد تسجيل 367 إصابة إضافية
سبق

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 367 إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بحلول اليوم الأحد؛ ما يرفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 7 آلاف و 134 شخصًا.

وذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أن معظم الإصابات تركزت مجددًا في مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد، وهي مركز تفشي الفيروس في كوريا وإقليم جيونج سانج الشمالي المجاور؛ حيث سجلت المنطقتان أكثر من 90 بالمئة من حالات الإصابة في البلاد، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف المركز أن من بين 367 حالة، التي تم رصدها، هناك 294 حالة تعود إلى منطقة دايجو، التي تعتبر رابع أكبر مدينة من حيث تعداد السكان في البلاد، والذي يقدر بـ5ر2 مليون نسمة؛ حيث يشتبه في أن الكنيسة التابعة لطائفة شينتشونجي بها كانت بؤرة تفشي الفيروس.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في دايجو 5 آلاف و 378 شخصًا.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
08:24 AM

كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا  إلى 7134 بعد تسجيل 367 إصابة إضافية

سجلت منطقتا دايجو وجيونج سانج 90 % من حالات الإصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 367 إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بحلول اليوم الأحد؛ ما يرفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 7 آلاف و 134 شخصًا.

وذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أن معظم الإصابات تركزت مجددًا في مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد، وهي مركز تفشي الفيروس في كوريا وإقليم جيونج سانج الشمالي المجاور؛ حيث سجلت المنطقتان أكثر من 90 بالمئة من حالات الإصابة في البلاد، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف المركز أن من بين 367 حالة، التي تم رصدها، هناك 294 حالة تعود إلى منطقة دايجو، التي تعتبر رابع أكبر مدينة من حيث تعداد السكان في البلاد، والذي يقدر بـ5ر2 مليون نسمة؛ حيث يشتبه في أن الكنيسة التابعة لطائفة شينتشونجي بها كانت بؤرة تفشي الفيروس.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في دايجو 5 آلاف و 378 شخصًا.

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