كيف تتعامل مع ثغرة تسمح لأشخاص باستغلال بريدك الإلكتروني في إنستغرام

كشفت تقارير صحفية عما أطلقت عليه "ثغرة" يمكن من خلالها شخص استغلال البريد الإلكتروني لشخص آخر في إنشاء حساب على موقع إنستغرام.

وتكمن تلك الثغرة، وفقًا لموقع "تايمز نيوز ناو"، في أن إنشاء الحساب على إنستغرام يتطلب دومًا تسجيل بريد إلكتروني، وقد لا يعلم المستخدم أن شخصًا يستغل بريده الإلكتروني واسمه في حساب على إنستغرام قد يعرضه لمشاكل قانونية وشخصية فادحة.

وكيف يمكن التصرف أمام ذلك الخطر الداهم؟

أشار التقرير إلى أنه يمكن اتباع مجموعة من الخطوات لحماية الحساب:

1- افتح البريد الإلكتروني:

افحص دومًا بريدك الإلكتروني وتابع إذا كان هناك أي رسائل ظهرت لك من إنستغرام.

2- دعنا نعلم:

افتح موقع إنستغرام وستجد أسفل الموقع علامة "بريد إلكتروني" أسفل عبارة: "مرحبًا بك في إنستغرام"، وستجد خيار "دعنا نعرف"، وهذا سيمكنك من معرفة أي شخص حاول استغلال بريدك الإلكتروني.

3- هذا ليس أنا:

إذا ما أدركت أن شخصًا يستغل بريدك الإلكتروني وحاول إنشاء حساب باسمك وبريدك الإلكتروني يمكنك اختيار خيار "هذا ليس أنا".

4- إزالة معرف البريد:

سيؤدي ضغطك على خيار "هذا ليس أنا" على إزالة معرف البريد الإلكتروني من حساب إنستغرام وإيقاف عملية الاستغلال.

5- أضف عنوانًا:

يمكنك لتأكيد عدم استغلال بريدك مرة أخرى أن تضيفه عنوان بريدك الإلكتروني إلى حسابك الحالي على إنستغرام.

6- تسجيل الدخول:

إذا ما واجهت مشكلة في تسجيل الدخول مرة أخرى، يمكنك الضغط على خيار أواجه مشكلة في تسجيل الدخول، واختر عددًا من الخيارات المتقدمة لتسجيل الدخول.