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نجران.. 1779 جولة رقابية ترصد 53 مخالفة وتغلق 28 منشأة

نفّذتها الأمانة وأتلفت 6486 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة

نفّذت أمانة منطقة نجران، ممثلةً في إدارة الرقابة الشاملة خلال السبعة أيام الماضية، 1779 جولة رقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على المحلات التجارية والغذائية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجا، أن الجولات أسفرت عن رصد 53 مخالفة، وإغلاق 28 منشأة تجارية، بالإضافة إلى ضبط وإتلاف 6486 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة؛ داعيًا الجميع إلى التعاون مع الأمانة، والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940.

أمانة منطقة نجران

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نجران.. 1779 جولة رقابية ترصد 53 مخالفة وتغلق 28 منشأة
سبق

نفّذت أمانة منطقة نجران، ممثلةً في إدارة الرقابة الشاملة خلال السبعة أيام الماضية، 1779 جولة رقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على المحلات التجارية والغذائية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجا، أن الجولات أسفرت عن رصد 53 مخالفة، وإغلاق 28 منشأة تجارية، بالإضافة إلى ضبط وإتلاف 6486 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة؛ داعيًا الجميع إلى التعاون مع الأمانة، والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
11:46 AM

نجران.. 1779 جولة رقابية ترصد 53 مخالفة وتغلق 28 منشأة

نفّذتها الأمانة وأتلفت 6486 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت أمانة منطقة نجران، ممثلةً في إدارة الرقابة الشاملة خلال السبعة أيام الماضية، 1779 جولة رقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على المحلات التجارية والغذائية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجا، أن الجولات أسفرت عن رصد 53 مخالفة، وإغلاق 28 منشأة تجارية، بالإضافة إلى ضبط وإتلاف 6486 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة؛ داعيًا الجميع إلى التعاون مع الأمانة، والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940.

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