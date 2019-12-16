"فيصل بن سلمان" يتفقد محافظة "الحناكية" ويدشن عدداً من المشاريع التنموية والخدمية

تتجاوز قيمتها 73 مليون ريال

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أن قبول الطلاب في كلية المجتمع بمحافظة "الحناكية" لبرنامج البكالوريوس للعام الدراسي القادم 1442، يأتي ضمن الاهتمام بالتوسع في البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية لطلابها وطالباتها بالمحافظة، ومواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل لرفع مستوى الأداء والتميز وتحسين نواتج التعليم، جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية لمحافظة "الحناكية".

وأعرب أمير المنطقة عن شكره وتقديره لمدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، على تعاونه واهتمامه بكلية المجتمع في المحافظة؛ لبناء بيئة جاذبة ومحفزة ومرغبة للتعليم مرتبطة بمنظومة خدمات مساندة ومتكاملة.

ودشن الأمير فيصل بن سلمان، خلال زيارته للحناكية عدداً من المشاريع التنموية والخدمية، ووضع حجر الأساس لأخرى تجاوزت قيمتها أكثر من 73 مليون ريال، شملت مبنى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومشروع شبكات المياه بالمحافظة ومشروع إنشاء 6 أشياب مع ملحقاتها بالقرى التابعة، إضافة إلى افتتاح مبنى مركز الشقران للرعاية الصحية، ومشاريع بلدية "الحناكية" المتمثلة في توسعة وسفلتة عدد من الطرق بالمحافظة وقراها، ومشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول، بالإضافة إلى مشروع توريد وزراعة النخيل والأشجار بحدائق وشوارع المحافظة.

ووضع أمير المدينة المنورة حجر الأساس لعدد آخر من المشاريع البلدية، تمثلت في مشروع استكمال المرحلة الثانية من إنشاء جسر لوادي "الحناكية" بطريق المدينة– القصيم، ومشروع إنشاء حدائق وملاعب ومنتزهات عامة وممرات مشاة بمحافظة "الحناكية" وقراها، ومشروع استكمال سفلتة طرق وشوارع المخططات السكنية ومخططات المنح والأحياء العشوائية، ومشروع درء أخطار السيول، واستكمال المرحلة الثانية من السوق التجاري، إضافة إلى مشروع استكمال وإنشاء مباني ومرافق ببلدية محافظة "الحناكية" والقرى التابعة لها وتسمية الشوارع والمعالم بالمحافظة.

من جهة أخرى، عقد أمير المنطقة اجتماعاً بأعضاء المجلسين البلدي والمحلي بالمحافظة، نوقش خلاله احتياجات المحافظة حسب الأولوية، وجرى الاطلاع على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، إضافة إلى العوائق التي تواجه المشروعات التنموية.

كما استمع سموه من أعضاء المجالس إلى المرئيات والحلول والتطلعات، مشيداً بمستوى التطور الذي تشهده المحافظة على مستوى الخدمات البلدية والمشاريع التنموية، مشدداً سموه على بذل كل ما من شأنه أن يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من أهالي المحافظة، ويوفرها لهم بسهولة ويسر.

والتقى أمير منطقة المدينة المنورة مشايخ وأهالي محافظة "الحناكية"، واستمع لمقترحاتهم ومطالبهم حول احتياجات المحافظة.

وثمّن مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، ما يوليه أمير منطقة المدينة المنورة من عناية واهتمام بأبنائه الطلاب والطالبات بجميع محافظات المنطقة، وحرصه على توفير التعليم لهم بمستوى وجودة عالية؛ إيماناً منه بما يمثله بناء الإنسان من وسيلة للنمو والنهضة والتطور والنماء، معرباً عن شكره لأمير المنطقة على ما يقدمه ضمن زيارات الخير والعطاء المنسجمة مع الخطط التنموية لمنطقة المدينة المنورة.

وقدّم أهالي محافظة "الحناكية" في كلمة ألقاها نيابةً عنهم مدير مكتب التعليم بالمحافظة موسى بن عوض المخلفي، الشكر والتقدير لأمير منطقة المدينة المنورة على تدشين وافتتاح المشاريع التنموية، مؤكدين أن الزيارة هي إحدى لقاءات الخير والعطاء، كما تمثل ترجمة فعلية لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام تجاه الوطن والمواطن.