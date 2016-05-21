ما المقصود بـ " وَجِلَةٌ " في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ ..؟ صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-21

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440 05:30 PM

ما المقصود بـ " وَجِلَةٌ " في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ ..؟