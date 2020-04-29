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مع إعادة فتحها.. "أمانة الجوف" تُلزم المولات بالتعقيم والإجراءات الاحترازية

"الشرعان": أوقات مخصصة لتسوق كبار السن وذوي الإعاقة وفحص لحرارة العاملين

تزامنًا مع قرار إعادة فتح المراكز التجارية "المولات" وتخفيف القيود على حركة التنقل، ألزمت أمانة منطقة الجوف المراكز التجارية (المولات)، بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم، والتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان: إن أمانة الجوف تابعت أعمال التطهير والتعقيم استعدادًا لموعد افتتاح "المولات" اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي من أبرزها تحديد أوقات مخصصة لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة للتسوق دون زحام، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وفحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات، والاعتماد على بطاقات الصرافات (نقاط البيع)، وعدم التعامل بالكاش، ومنع دخول الأطفال دون سن الـ15 عامًا، وتنظيم الدخول للسوق، والاعتماد فقط على السلالم الكهربائية؛ بما في ذلك إلزام القائمين على هذه المولات بتوفير "الملصقات" الخاصة بالتوعية الإرشادية؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة السكان وراحتهم.

وأوضح "الشرعان" أن أمانة منطقة الجوف، بتوجيه ودعم متواصل من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وبمتابعة مستمرة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل؛ تبذل طاقتها القصوى على مدار الساعة لمراقبة الأسواق والمراكز التجارية؛ مؤكدًا أن لهذا الأمر أولوية قصوى؛ خصوصًا في هذه المرحلة للمحافظة على سلامة الجميع وسلامة المنتجات الغذائية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات الاحترازية المعتمدة لهذه المرحلة، ومشددًا على أهمية تعاون الجميع للمصلحة العامة.

أمانة الجوف المراكز التجارية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع إعادة فتحها.. "أمانة الجوف" تُلزم المولات بالتعقيم والإجراءات الاحترازية
سبق

تزامنًا مع قرار إعادة فتح المراكز التجارية "المولات" وتخفيف القيود على حركة التنقل، ألزمت أمانة منطقة الجوف المراكز التجارية (المولات)، بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم، والتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان: إن أمانة الجوف تابعت أعمال التطهير والتعقيم استعدادًا لموعد افتتاح "المولات" اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي من أبرزها تحديد أوقات مخصصة لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة للتسوق دون زحام، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وفحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات، والاعتماد على بطاقات الصرافات (نقاط البيع)، وعدم التعامل بالكاش، ومنع دخول الأطفال دون سن الـ15 عامًا، وتنظيم الدخول للسوق، والاعتماد فقط على السلالم الكهربائية؛ بما في ذلك إلزام القائمين على هذه المولات بتوفير "الملصقات" الخاصة بالتوعية الإرشادية؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة السكان وراحتهم.

وأوضح "الشرعان" أن أمانة منطقة الجوف، بتوجيه ودعم متواصل من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وبمتابعة مستمرة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل؛ تبذل طاقتها القصوى على مدار الساعة لمراقبة الأسواق والمراكز التجارية؛ مؤكدًا أن لهذا الأمر أولوية قصوى؛ خصوصًا في هذه المرحلة للمحافظة على سلامة الجميع وسلامة المنتجات الغذائية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات الاحترازية المعتمدة لهذه المرحلة، ومشددًا على أهمية تعاون الجميع للمصلحة العامة.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
10:02 PM

مع إعادة فتحها.. "أمانة الجوف" تُلزم المولات بالتعقيم والإجراءات الاحترازية

"الشرعان": أوقات مخصصة لتسوق كبار السن وذوي الإعاقة وفحص لحرارة العاملين

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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تزامنًا مع قرار إعادة فتح المراكز التجارية "المولات" وتخفيف القيود على حركة التنقل، ألزمت أمانة منطقة الجوف المراكز التجارية (المولات)، بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم، والتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان: إن أمانة الجوف تابعت أعمال التطهير والتعقيم استعدادًا لموعد افتتاح "المولات" اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي من أبرزها تحديد أوقات مخصصة لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة للتسوق دون زحام، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وفحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات، والاعتماد على بطاقات الصرافات (نقاط البيع)، وعدم التعامل بالكاش، ومنع دخول الأطفال دون سن الـ15 عامًا، وتنظيم الدخول للسوق، والاعتماد فقط على السلالم الكهربائية؛ بما في ذلك إلزام القائمين على هذه المولات بتوفير "الملصقات" الخاصة بالتوعية الإرشادية؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة السكان وراحتهم.

وأوضح "الشرعان" أن أمانة منطقة الجوف، بتوجيه ودعم متواصل من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وبمتابعة مستمرة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل؛ تبذل طاقتها القصوى على مدار الساعة لمراقبة الأسواق والمراكز التجارية؛ مؤكدًا أن لهذا الأمر أولوية قصوى؛ خصوصًا في هذه المرحلة للمحافظة على سلامة الجميع وسلامة المنتجات الغذائية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات الاحترازية المعتمدة لهذه المرحلة، ومشددًا على أهمية تعاون الجميع للمصلحة العامة.

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