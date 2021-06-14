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للمرة الأولى منذ 8 سنوات.. مباحثات مصرية قطرية في الدوحة

رسالة من الرئيس "السيسي" إلى الشيخ تميم

انطلقت، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات رسمية بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بمقر وزارة الخارجية القطرية في الدوحة.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن "شكري" توجّه إلى الدوحة، حاملاً رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أول زيارة من نوعها للدوحة منذ 8 سنوات.


وأضافت أن الرسالة تتناول التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين في أعقاب التوقيع على بيان العُلا، والتطلع إلى دفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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للمرة الأولى منذ 8 سنوات.. مباحثات مصرية قطرية في الدوحة
سبق

انطلقت، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات رسمية بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بمقر وزارة الخارجية القطرية في الدوحة.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن "شكري" توجّه إلى الدوحة، حاملاً رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أول زيارة من نوعها للدوحة منذ 8 سنوات.


وأضافت أن الرسالة تتناول التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين في أعقاب التوقيع على بيان العُلا، والتطلع إلى دفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
03:34 PM

للمرة الأولى منذ 8 سنوات.. مباحثات مصرية قطرية في الدوحة

رسالة من الرئيس "السيسي" إلى الشيخ تميم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات رسمية بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بمقر وزارة الخارجية القطرية في الدوحة.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن "شكري" توجّه إلى الدوحة، حاملاً رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أول زيارة من نوعها للدوحة منذ 8 سنوات.


وأضافت أن الرسالة تتناول التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين في أعقاب التوقيع على بيان العُلا، والتطلع إلى دفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين.

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