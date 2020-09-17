لبنان.. إصابات "كورونا" ترتفع إلى 27.678
تسجيل 685 حالة جديدة
سجّل لبنان 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 27.678 إصابةً.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 263 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 10.217.
فيروس كورونا الجديد
لبنان.. إصابات "كورونا" ترتفع إلى 27.678
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-17
سجّل لبنان 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 27.678 إصابةً.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 263 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 10.217.
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
09:49 PM
لبنان.. إصابات "كورونا" ترتفع إلى 27.678
تسجيل 685 حالة جديدة
سجّل لبنان 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 27.678 إصابةً.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 263 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 10.217.