24 مركزاً تتأهب.. "هلال الطائف" يرفع جاهزيته لمواجهة التقلبات الجوية

توجيه بجولات ميدانية على الفرق الإسعافية لمتابعة العمل والتأكد من الكفاءة

وجّه مدير إدارة الإسعاف بالطائف عبدالله الحارثي برفع الجاهزية تزامناً مع التحذيرات التي أطلقتها المديرية العامة للدفاع المدني وما يرد إليها من قبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشمل المنطقة بإذن الله.

كما وجّه "الحارثي" القيادة الميدانية بجولات ميدانية على الفرق الإسعافية لمتابعة سير العمل والتأكد من رفع الجاهزية.

وأكد شادي عابد الثبيتي المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف أن الهيئة رفعت جاهزيتها من خلال أربع وعشرين مركزاً تابعاً للهيئة الهلال الأحمر بالمحافظة.

وأوضح أنه يمكن التواصل من خلال الرقم المجاني (٩٩٧) وتطبيق "أسعفني" في حال طلب الخدمة الإسعافية، مشيرًا أن هناك تنسيقاً مع اللجنة الفرعية للطوارئ والأزمات بالدفاع المدني؛ لمتابعة الملاحظات من خلال اللجنة ومتابعة المستجدات.