"آل فطيح" يُرزق بمولود

رُزق أحد الجنود المرابطين على الحدود، مانع بن قبلان آل فطيح، بمولود ذكر.



وتلقى "آل فطيح" التهاني والتبريكات من الأقارب والزملاء بهذه المناسبة، سائلين الله أن يجعله من مواليد السعادة ويكتب له الصلاح والتوفيق.

