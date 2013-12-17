رُزق أحد الجنود المرابطين على الحدود، مانع بن قبلان آل فطيح، بمولود ذكر.
وتلقى "آل فطيح" التهاني والتبريكات من الأقارب والزملاء بهذه المناسبة، سائلين الله أن يجعله من مواليد السعادة ويكتب له الصلاح والتوفيق.
"آل فطيح" يُرزق بمولود
رُزق أحد الجنود المرابطين على الحدود، مانع بن قبلان آل فطيح، بمولود ذكر.
وتلقى "آل فطيح" التهاني والتبريكات من الأقارب والزملاء بهذه المناسبة، سائلين الله أن يجعله من مواليد السعادة ويكتب له الصلاح والتوفيق.
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"آل فطيح" يُرزق بمولودصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-16
رُزق أحد الجنود المرابطين على الحدود، مانع بن قبلان آل فطيح، بمولود ذكر.
16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
07:32 PM
"آل فطيح" يُرزق بمولود
رُزق أحد الجنود المرابطين على الحدود، مانع بن قبلان آل فطيح، بمولود ذكر.
وتلقى "آل فطيح" التهاني والتبريكات من الأقارب والزملاء بهذه المناسبة، سائلين الله أن يجعله من مواليد السعادة ويكتب له الصلاح والتوفيق.
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