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رئيس الاتحاد الدولي للطرق يهنئ القيادة باليوم الوطني التسعين

قال إن المملكة باتت واحدة من صنّاع القرارات العالمية

رفع رئيس الاتحاد الدولي للطرق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد؛ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وللأسرة الحاكمة والشعب السعودي النبيل، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين.

واستذكر المهندس عبدالله المقبل، الملحمة التاريخية والأعمال البطولية لموحد هذا الكيان الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - لتأسيس هذه الدولة التي باتت اليوم واحدة من الدول المحورية في صناعة الكثير من القرارات العالمية.

وقال المهندس عبدالله المقبل: لقد كانت الحكمة السعودية ذات سجلات حافلة بالمواقف التاريخية على كل الأصعدة من قادة هذه البلاد منذ عهد المؤسس، مرورًا بملوك المملكة: الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبدالله – رحمهم الله جميعًا- وحتى العهد الزاهر لقائد هذه المسيرة المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - حيث الحضور السعودي القوي والجوهري في العديد من القضايا المختلفة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

وأضاف المهندس المقبل أن اليوم الوطني وهذه الذكرى المجيدة فرصة تاريخية للأجيال السعودية كافة، لاستذكار عبق التاريخ المجيد والحاضر الزاهر من خلال سنوات سابقت الزمن لرسم واقع مشرق في كل المجالات التنموية ينعم به أبناء هذا الوطن الغالي؛ من خلال رؤية طموحة يقودها رجل ذو همة عالية، تتمثل في شخصية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - لبناء مستقبل واعد يعيش فيه المواطن السعودي في أمن وأمان ورخاء واستقرار.

واختتم المهندس المقبل تصريحه، سائلاً الله -العلي القدير- أن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رئيس الاتحاد الدولي للطرق يهنئ القيادة باليوم الوطني التسعين
سبق

رفع رئيس الاتحاد الدولي للطرق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد؛ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وللأسرة الحاكمة والشعب السعودي النبيل، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين.

واستذكر المهندس عبدالله المقبل، الملحمة التاريخية والأعمال البطولية لموحد هذا الكيان الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - لتأسيس هذه الدولة التي باتت اليوم واحدة من الدول المحورية في صناعة الكثير من القرارات العالمية.

وقال المهندس عبدالله المقبل: لقد كانت الحكمة السعودية ذات سجلات حافلة بالمواقف التاريخية على كل الأصعدة من قادة هذه البلاد منذ عهد المؤسس، مرورًا بملوك المملكة: الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبدالله – رحمهم الله جميعًا- وحتى العهد الزاهر لقائد هذه المسيرة المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - حيث الحضور السعودي القوي والجوهري في العديد من القضايا المختلفة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

وأضاف المهندس المقبل أن اليوم الوطني وهذه الذكرى المجيدة فرصة تاريخية للأجيال السعودية كافة، لاستذكار عبق التاريخ المجيد والحاضر الزاهر من خلال سنوات سابقت الزمن لرسم واقع مشرق في كل المجالات التنموية ينعم به أبناء هذا الوطن الغالي؛ من خلال رؤية طموحة يقودها رجل ذو همة عالية، تتمثل في شخصية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - لبناء مستقبل واعد يعيش فيه المواطن السعودي في أمن وأمان ورخاء واستقرار.

واختتم المهندس المقبل تصريحه، سائلاً الله -العلي القدير- أن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
04:32 PM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
05:24 PM

رئيس الاتحاد الدولي للطرق يهنئ القيادة باليوم الوطني التسعين

قال إن المملكة باتت واحدة من صنّاع القرارات العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس الاتحاد الدولي للطرق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد؛ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وللأسرة الحاكمة والشعب السعودي النبيل، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين.

واستذكر المهندس عبدالله المقبل، الملحمة التاريخية والأعمال البطولية لموحد هذا الكيان الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - لتأسيس هذه الدولة التي باتت اليوم واحدة من الدول المحورية في صناعة الكثير من القرارات العالمية.

وقال المهندس عبدالله المقبل: لقد كانت الحكمة السعودية ذات سجلات حافلة بالمواقف التاريخية على كل الأصعدة من قادة هذه البلاد منذ عهد المؤسس، مرورًا بملوك المملكة: الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبدالله – رحمهم الله جميعًا- وحتى العهد الزاهر لقائد هذه المسيرة المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - حيث الحضور السعودي القوي والجوهري في العديد من القضايا المختلفة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

وأضاف المهندس المقبل أن اليوم الوطني وهذه الذكرى المجيدة فرصة تاريخية للأجيال السعودية كافة، لاستذكار عبق التاريخ المجيد والحاضر الزاهر من خلال سنوات سابقت الزمن لرسم واقع مشرق في كل المجالات التنموية ينعم به أبناء هذا الوطن الغالي؛ من خلال رؤية طموحة يقودها رجل ذو همة عالية، تتمثل في شخصية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - لبناء مستقبل واعد يعيش فيه المواطن السعودي في أمن وأمان ورخاء واستقرار.

واختتم المهندس المقبل تصريحه، سائلاً الله -العلي القدير- أن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.

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