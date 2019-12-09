تدشين 130 مساراً لخدمة المتقاعدين في الجهات والمطارات حتى نوفمبر الماضي

مبادرة تهدف إلى تيسير إنجاز معاملاتهم لدى الجهات والمنشآت الحكومية

أكّدت المؤسسة العامة للتقاعد، أنها دشّنت بالتعاون مع الجهات الحكومية وبعض مطارات المملكة أكثر من 130 مكتباً ومساراً خاصاً لخدمة عملاء المؤسسة من المتقاعدين حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2019.

وقالت المؤسسة: تمّ تدشين مسارات خاصة لعملائها في تسعة مطارات حول المملكة، وهي: مطار الملك سعود بالباحة، ومطار الأمير نايف بالقصيم، ومطار الأحساء الدولي، ومطار حائل الدولي، ومطارات: الجوف وأبها وبيشة والقريات والقيصومة.

وأضافت: تعاونت المؤسسة مع الجهات الحكومية المختلفة في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها؛ كوزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والمديرية العامة للجوازات وصندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، والبريد السعودي؛ لتدشين مكاتب خاصة لخدمة المتقاعدين وتسريع إنجاز معاملاتهم في تلك الجهات.

يُشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تهدف من هذه المبادرة إلى التسهيل على عملائها من المتقاعدين البالغ عددهم 697 ألفاً في جميع مدن المملكة ومحافظاتها، وتيسير إنجاز معاملاتهم لدى الجهات والمنشآت الحكومية الصديقة عن طريق تخصيص مكاتب أو مسارات خاصة لخدمتهم.

يأتي ذلك امتداداً لمبادرات المؤسسة في تقديم الخدمة المميزة للعملاء تحقيقاً لإستراتيجيتها 2022.