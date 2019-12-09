النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تدشين 130 مساراً لخدمة المتقاعدين في الجهات والمطارات حتى نوفمبر الماضي

مبادرة تهدف إلى تيسير إنجاز معاملاتهم لدى الجهات والمنشآت الحكومية

أكّدت المؤسسة العامة للتقاعد، أنها دشّنت بالتعاون مع الجهات الحكومية وبعض مطارات المملكة أكثر من 130 مكتباً ومساراً خاصاً لخدمة عملاء المؤسسة من المتقاعدين حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2019.

وقالت المؤسسة: تمّ تدشين مسارات خاصة لعملائها في تسعة مطارات حول المملكة، وهي: مطار الملك سعود بالباحة، ومطار الأمير نايف بالقصيم، ومطار الأحساء الدولي، ومطار حائل الدولي، ومطارات: الجوف وأبها وبيشة والقريات والقيصومة.

وأضافت: تعاونت المؤسسة مع الجهات الحكومية المختلفة في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها؛ كوزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والمديرية العامة للجوازات وصندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، والبريد السعودي؛ لتدشين مكاتب خاصة لخدمة المتقاعدين وتسريع إنجاز معاملاتهم في تلك الجهات.

يُشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تهدف من هذه المبادرة إلى التسهيل على عملائها من المتقاعدين البالغ عددهم 697 ألفاً في جميع مدن المملكة ومحافظاتها، وتيسير إنجاز معاملاتهم لدى الجهات والمنشآت الحكومية الصديقة عن طريق تخصيص مكاتب أو مسارات خاصة لخدمتهم.

يأتي ذلك امتداداً لمبادرات المؤسسة في تقديم الخدمة المميزة للعملاء تحقيقاً لإستراتيجيتها 2022.

المؤسسة العامة للتقاعد خدمة عملاء المؤسسة من المتقاعدين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تدشين 130 مساراً لخدمة المتقاعدين في الجهات والمطارات حتى نوفمبر الماضي
سبق

أكّدت المؤسسة العامة للتقاعد، أنها دشّنت بالتعاون مع الجهات الحكومية وبعض مطارات المملكة أكثر من 130 مكتباً ومساراً خاصاً لخدمة عملاء المؤسسة من المتقاعدين حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2019.

وقالت المؤسسة: تمّ تدشين مسارات خاصة لعملائها في تسعة مطارات حول المملكة، وهي: مطار الملك سعود بالباحة، ومطار الأمير نايف بالقصيم، ومطار الأحساء الدولي، ومطار حائل الدولي، ومطارات: الجوف وأبها وبيشة والقريات والقيصومة.

وأضافت: تعاونت المؤسسة مع الجهات الحكومية المختلفة في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها؛ كوزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والمديرية العامة للجوازات وصندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، والبريد السعودي؛ لتدشين مكاتب خاصة لخدمة المتقاعدين وتسريع إنجاز معاملاتهم في تلك الجهات.

يُشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تهدف من هذه المبادرة إلى التسهيل على عملائها من المتقاعدين البالغ عددهم 697 ألفاً في جميع مدن المملكة ومحافظاتها، وتيسير إنجاز معاملاتهم لدى الجهات والمنشآت الحكومية الصديقة عن طريق تخصيص مكاتب أو مسارات خاصة لخدمتهم.

يأتي ذلك امتداداً لمبادرات المؤسسة في تقديم الخدمة المميزة للعملاء تحقيقاً لإستراتيجيتها 2022.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
01:28 PM

تدشين 130 مساراً لخدمة المتقاعدين في الجهات والمطارات حتى نوفمبر الماضي

مبادرة تهدف إلى تيسير إنجاز معاملاتهم لدى الجهات والمنشآت الحكومية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
1,541

أكّدت المؤسسة العامة للتقاعد، أنها دشّنت بالتعاون مع الجهات الحكومية وبعض مطارات المملكة أكثر من 130 مكتباً ومساراً خاصاً لخدمة عملاء المؤسسة من المتقاعدين حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2019.

وقالت المؤسسة: تمّ تدشين مسارات خاصة لعملائها في تسعة مطارات حول المملكة، وهي: مطار الملك سعود بالباحة، ومطار الأمير نايف بالقصيم، ومطار الأحساء الدولي، ومطار حائل الدولي، ومطارات: الجوف وأبها وبيشة والقريات والقيصومة.

وأضافت: تعاونت المؤسسة مع الجهات الحكومية المختلفة في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها؛ كوزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والمديرية العامة للجوازات وصندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، والبريد السعودي؛ لتدشين مكاتب خاصة لخدمة المتقاعدين وتسريع إنجاز معاملاتهم في تلك الجهات.

يُشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تهدف من هذه المبادرة إلى التسهيل على عملائها من المتقاعدين البالغ عددهم 697 ألفاً في جميع مدن المملكة ومحافظاتها، وتيسير إنجاز معاملاتهم لدى الجهات والمنشآت الحكومية الصديقة عن طريق تخصيص مكاتب أو مسارات خاصة لخدمتهم.

يأتي ذلك امتداداً لمبادرات المؤسسة في تقديم الخدمة المميزة للعملاء تحقيقاً لإستراتيجيتها 2022.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,867
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,038
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,370
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,791

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة