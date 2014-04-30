"المنيع" عن مناداة الوالدين بـ"شيبة وحاج": نوع من العقوق

قال: كلمات لا تتفق مع ما يجب أن يكون بين الولد ووالده!

أكد الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء أن مناداة الوالدين بـ"يا شيبة" أو "يا حاج"، وغيرها من الكلمات نوع من العقوق وسوء أدب معهما، مبدياً أسفه من انتشار هذه العادة.

ورد ذلك ضمن برنامج "يستفتونك" أمس في رد الشيخ "المنيع" على سؤال أن بعض الشباب يقولون لوالديهم: يا حجي أو الشيبة فهل تعتبر هذه الكلمات من العقوق؟

وقال "المنيع" مجيباً: نعم أقول إن هذا يُعتبر سوء أدب ونوعاً من العقوق! فالوالد مستحق لأي عبارة من العبارات العاطفية المؤثرة في نفسه تأثيراً يقوي محبته لأولاده.

وأضاف: أما يا شيبة ويا حاج كأنه واحد أجنبي!! هذا والدك لا يمكن مناداته بهذه الأوصاف!!

متسائلاً: في القرآن ماذا قال يوسف عليه السلام أكثر من مرة لأبيه يعقوب؟ "يا أبتِ.. يا أبت".

وأردف "المنيع": والحقيقة مع الأسف الشديد أنا رأيت هذه العادة موجودة "الشيبة، الحاج، الشايب"... إلخ كلمات لا تتفق مع ما يجب أن يكون بين الولد ووالده!