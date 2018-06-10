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"بلدية الشرائع بمكة" تغلق مطبخا شهيرًا بعد الاشتباه في حالة إصابة بكورونا

قامت بحصر العمالة في الموقع وأخضعتهم للكشف الصحي للتأكد من سلامتهم

أغلقت بلدية الشرائع الفرعية، اليوم الأربعاء، أحد أشهر المطابخ للذبائح بمخطط الشرائع بعد الاشتباه بورود حالة إصابة بفيروس كورونا.

وتفصيلًا: رصدت الفرق الرقابية الصحية بصحة مكة المكرمة، حالة اشتباه بأحد العاملين في المطبخ الشهير، وعلى الفور وجهت بلدية الشرائع الفرعية بإغلاق الموقع وإخلائه من العاملين فيه؛ وذلك بتطبيق البروتوكول الصحي في مثل هذه الحالات .

وبحسب المصدر فإن حالة الاشتباه التي تم رصدها تعود لأحد الطباخين في المطعم، وجرى حصر العمالة في الموقع وإخضاعهم للكشف الصحي للتأكد من سلامتهم وإغلاق المحل لحين الانتهاء من إجراءات تعقيمه وتطهيره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدية الشرائع بمكة" تغلق مطبخا شهيرًا بعد الاشتباه في حالة إصابة بكورونا
سبق

أغلقت بلدية الشرائع الفرعية، اليوم الأربعاء، أحد أشهر المطابخ للذبائح بمخطط الشرائع بعد الاشتباه بورود حالة إصابة بفيروس كورونا.

وتفصيلًا: رصدت الفرق الرقابية الصحية بصحة مكة المكرمة، حالة اشتباه بأحد العاملين في المطبخ الشهير، وعلى الفور وجهت بلدية الشرائع الفرعية بإغلاق الموقع وإخلائه من العاملين فيه؛ وذلك بتطبيق البروتوكول الصحي في مثل هذه الحالات .

وبحسب المصدر فإن حالة الاشتباه التي تم رصدها تعود لأحد الطباخين في المطعم، وجرى حصر العمالة في الموقع وإخضاعهم للكشف الصحي للتأكد من سلامتهم وإغلاق المحل لحين الانتهاء من إجراءات تعقيمه وتطهيره.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
08:16 PM

"بلدية الشرائع بمكة" تغلق مطبخا شهيرًا بعد الاشتباه في حالة إصابة بكورونا

قامت بحصر العمالة في الموقع وأخضعتهم للكشف الصحي للتأكد من سلامتهم

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
1,666

أغلقت بلدية الشرائع الفرعية، اليوم الأربعاء، أحد أشهر المطابخ للذبائح بمخطط الشرائع بعد الاشتباه بورود حالة إصابة بفيروس كورونا.

وتفصيلًا: رصدت الفرق الرقابية الصحية بصحة مكة المكرمة، حالة اشتباه بأحد العاملين في المطبخ الشهير، وعلى الفور وجهت بلدية الشرائع الفرعية بإغلاق الموقع وإخلائه من العاملين فيه؛ وذلك بتطبيق البروتوكول الصحي في مثل هذه الحالات .

وبحسب المصدر فإن حالة الاشتباه التي تم رصدها تعود لأحد الطباخين في المطعم، وجرى حصر العمالة في الموقع وإخضاعهم للكشف الصحي للتأكد من سلامتهم وإغلاق المحل لحين الانتهاء من إجراءات تعقيمه وتطهيره.

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