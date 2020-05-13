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مكة.. توزيع 5 آلاف وجبة على سكان الأحياء المتأثرة بأزمة كورونا

دعمًا للجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة في مكافحة آثار الجائحة

توزِّع مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا ٥٠٠٠ وجبة إفطار إضافية ضمن مبادرة إفطار صائم خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع الجمعية الخيرية بمكة، وتحت إشراف وزارة الحج والعمرة التي تدعم سكان الأحياء الذين تأثروا بقرار منع التجول بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، المطوف طارق بن محمد عنقاوي: إن هذه المبادرة تأتي من منطلق واجبنا الديني والوطني. لافتًا إلى المبادرات السابقة للمؤسسة مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة وإمارة منطقة مكة المكرمة، والتوعية التي تقدمها المؤسسة من خلال حسابات المؤسسة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف عنقاوي بأن المؤسسة قامت بالمشاركة في تجهيز وتوزيع وجبات إفطار صائم ببعض أحياء مدينة مكة المكرمة، بلغت 10 آلاف وجبة؛ ليرتفع العدد للعشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك إلى ١٥ ألف وجبة، بتنسيق مع الجمعية الخيرية بمكة المكرمة، وتحت إشراف وزارة الحج والعمرة التي تدعم سكان الأحياء بمكة المكرمة الذين تأثروا بقرار منع التجول بسبب جائحة كورونا.


كما تأتي هذه المبادرات التي تقدمها المؤسسة دعمًا للجهود الكبيرة والمباركة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكافحة آثار جائحة كورونا. وذلك بدعم من مجلس إدارة المؤسسة، وتوجيهات عماد قاري عضو مجلس الإدارة المشرف على جميع هذه المبادرات، ومدير مكتب مستشار المؤسسة ساري باخضر.

مكة المكرمة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا إفطار صائم شهر رمضان وزارة الحج والعمرة منع التجول فيروس كورونا الجديد

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مكة.. توزيع 5 آلاف وجبة على سكان الأحياء المتأثرة بأزمة كورونا
سبق

توزِّع مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا ٥٠٠٠ وجبة إفطار إضافية ضمن مبادرة إفطار صائم خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع الجمعية الخيرية بمكة، وتحت إشراف وزارة الحج والعمرة التي تدعم سكان الأحياء الذين تأثروا بقرار منع التجول بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، المطوف طارق بن محمد عنقاوي: إن هذه المبادرة تأتي من منطلق واجبنا الديني والوطني. لافتًا إلى المبادرات السابقة للمؤسسة مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة وإمارة منطقة مكة المكرمة، والتوعية التي تقدمها المؤسسة من خلال حسابات المؤسسة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف عنقاوي بأن المؤسسة قامت بالمشاركة في تجهيز وتوزيع وجبات إفطار صائم ببعض أحياء مدينة مكة المكرمة، بلغت 10 آلاف وجبة؛ ليرتفع العدد للعشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك إلى ١٥ ألف وجبة، بتنسيق مع الجمعية الخيرية بمكة المكرمة، وتحت إشراف وزارة الحج والعمرة التي تدعم سكان الأحياء بمكة المكرمة الذين تأثروا بقرار منع التجول بسبب جائحة كورونا.


كما تأتي هذه المبادرات التي تقدمها المؤسسة دعمًا للجهود الكبيرة والمباركة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكافحة آثار جائحة كورونا. وذلك بدعم من مجلس إدارة المؤسسة، وتوجيهات عماد قاري عضو مجلس الإدارة المشرف على جميع هذه المبادرات، ومدير مكتب مستشار المؤسسة ساري باخضر.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
01:39 AM
اخر تعديل
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
04:15 AM

مكة.. توزيع 5 آلاف وجبة على سكان الأحياء المتأثرة بأزمة كورونا

دعمًا للجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة في مكافحة آثار الجائحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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توزِّع مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا ٥٠٠٠ وجبة إفطار إضافية ضمن مبادرة إفطار صائم خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع الجمعية الخيرية بمكة، وتحت إشراف وزارة الحج والعمرة التي تدعم سكان الأحياء الذين تأثروا بقرار منع التجول بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، المطوف طارق بن محمد عنقاوي: إن هذه المبادرة تأتي من منطلق واجبنا الديني والوطني. لافتًا إلى المبادرات السابقة للمؤسسة مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة وإمارة منطقة مكة المكرمة، والتوعية التي تقدمها المؤسسة من خلال حسابات المؤسسة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف عنقاوي بأن المؤسسة قامت بالمشاركة في تجهيز وتوزيع وجبات إفطار صائم ببعض أحياء مدينة مكة المكرمة، بلغت 10 آلاف وجبة؛ ليرتفع العدد للعشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك إلى ١٥ ألف وجبة، بتنسيق مع الجمعية الخيرية بمكة المكرمة، وتحت إشراف وزارة الحج والعمرة التي تدعم سكان الأحياء بمكة المكرمة الذين تأثروا بقرار منع التجول بسبب جائحة كورونا.


كما تأتي هذه المبادرات التي تقدمها المؤسسة دعمًا للجهود الكبيرة والمباركة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكافحة آثار جائحة كورونا. وذلك بدعم من مجلس إدارة المؤسسة، وتوجيهات عماد قاري عضو مجلس الإدارة المشرف على جميع هذه المبادرات، ومدير مكتب مستشار المؤسسة ساري باخضر.

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