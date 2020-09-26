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شرطة الرياض تقبض على (15) مخالفًا لأنظمة أمن الحدود غرب العاصمة

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للجهة المختصة

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بالمنطقة ضمن جهودها في متابعة مخالفي أنظمة أمن الحدود تمكنت - بفضل الله - من تعقُّب المناطق التي يوجد فيها عدد من المخالفين في حي المهدية غرب مدينة الرياض.

وأضاف الرائد الكريديس بأنه نتج من ذلك القبض على (15) مخالفًا من الجنسية الإثيوبية. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للجهة المختصة.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تقبض على (15) مخالفًا لأنظمة أمن الحدود غرب العاصمة
سبق

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بالمنطقة ضمن جهودها في متابعة مخالفي أنظمة أمن الحدود تمكنت - بفضل الله - من تعقُّب المناطق التي يوجد فيها عدد من المخالفين في حي المهدية غرب مدينة الرياض.

وأضاف الرائد الكريديس بأنه نتج من ذلك القبض على (15) مخالفًا من الجنسية الإثيوبية. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للجهة المختصة.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
01:53 AM

شرطة الرياض تقبض على (15) مخالفًا لأنظمة أمن الحدود غرب العاصمة

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للجهة المختصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,355

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بالمنطقة ضمن جهودها في متابعة مخالفي أنظمة أمن الحدود تمكنت - بفضل الله - من تعقُّب المناطق التي يوجد فيها عدد من المخالفين في حي المهدية غرب مدينة الرياض.

وأضاف الرائد الكريديس بأنه نتج من ذلك القبض على (15) مخالفًا من الجنسية الإثيوبية. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للجهة المختصة.

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