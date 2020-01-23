"أمير جازان": جهود الجامعة متميزة وأبحاثها مثمرة في دعم إنتاج البن

اطلع على أبرز الأبحاث البيئية والزراعية لدعم مزارعي البن بالمنطقة

أشاد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بدور الجامعة الريادي في دعم إنتاج البن وتميز مبادراتها ومشاريعها البحثية لتطوير زراعة البن، منوّها بجهود باحثيها وأساتذتها في دعم وتعزيز المشاريع الزراعية المستدامة عبر الأبحاث والدراسات العلمية.

جاء ذلك خلال وقوف أمير جازان، على جناح الجامعة في مهرجان البن التاسع المقام بمحافظة الدائر بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، نائب أمير المنطقة.

وكان في استقبالهما رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد أبو راسين، وعميد البحث العلمي الدكتور إبراهيم قصادي، والمشرف على مركز البحوث والدراسات البيئية الدكتور زراق الفيفي.

واطلع أمير المنطقة على جناح الجامعة وأبرز الأبحاث البيئية والزراعية التي أنجزها مركز البحوث والدراسات البيئية، واستمع لشرح من الدكتور الفيفي، عن دور المركز في دعم مزارعي البن وتطوير قدراتهم من خلال تنفيذ عديد من الورش والدورات التدريبية التي استهدفت الطرق العلمية الصحيحة لزراعة البن لتحقيق أعلى معدلات الجودة في الإنتاج وزيادة المحصول وفق المعايير العلمية.

وتتضمن مشاركة الجامعة تقديم عديد من البرامج والمبادرات التي تبرز جهود مركز البحوث والدراسات البيئية، إلى جانب عقد عدد من الورش المتعلقة بمجال زراعة البن خلال أيام المهرجان.