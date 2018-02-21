اتفاقية شراكة مجتمعية بين صحة ومرور عسير

تستهدف تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية

أبرمت صحة ومرور عسير اتفاقية شراكة مجتمعية وقعها مدير مرور منطقة عسير العقيد عبدالله بن عائض بنى حويز ومدير عام الشؤون الصحية بعسير بالنيابة الدكتور يحيى شويل.

تنص الاتفاقية على تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين وتكثيف الجهود التوعوية لتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية عبر إقامة المحاضرات التوعوية والبرامج المشتركة وتفعيل المناسبات الصحية والمرورية.

وقال المتحدث الرسمي بصحة عسير إن الاتفاقية تضمنت اعتماد الجانبين آلية تطبيق العقوبات البديلة لبعض مخالفي الأنظمة المرورية عبر قيامهم بالخدمة في المستشفيات لمصابي الحوادث المرورية وفق آليات معتمدة لذلك بالشكل الذي يضمن تحقيق الفائدة المرجوة، مع مراعاة أولوية سلامة وراحة خصوصية المرضى، بالإضافة إلى مراعاة سلامة الأشخاص الذين سوف ينفذون تلك العقوبات وفق البروتوكولات والاحترازات الطبية المعتمدة.