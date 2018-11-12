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"النفيعي": تأجيل مباراتنا أمام "الاتحاد" يضر بعدالة المنافسة.. و"المقيرن" يرد: البعض يحاول وضع العراقيل أمامنا

أجواء ديربي الغربية تشتعل مبكراً بين الرئيسين

اشتعلت أجواء ديربي الغربية الذي من المقرر أن يجمع فريقي الاتحاد والأهلي يوم الأحد 25 نوفمبر، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك ما بين رافض للتأجيل ومطالبٍ به، حيث سيخوض فريق الاتحاد يوم السابع والعشرين من الشهر ذاته نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على بطولة السوبر السعودي- المصري.

فمن جانبه، رفض ماجد النفيعي رئيس نادي الأهلي فكرة تأجيل المباراة وكتب في هاشتاق #تأجيل_الأهلي_الاتحاد "إن تأجيل مباراتنا مع شقيقنا الاتحاد -إن حصل- قرار غير موفق، وسيضر بعدالة المسابقة، علماً بأن تقديم المباراة يوماً أو يومين كافٍ لحل تعارضها مع مباراة السوبر، ‏أتمنى أن ينتبه مسؤلو لجنة المسابقات أن حال جدول المباريات وتداخل البطولات فيه ما يكفيه".

أما نواف المقيرن رئيس نادي الاتحاد فعلق على تغريدة "النفيعي" كاتباً: "مصلحة الكرة السعودية فوق أي اعتبار، رئيس الأهلي يقر في تغريدته بتعارض المباراة مع نهائي كأس الملك سلمان السوبر السعودي- المصري، ويطلب تقديمها لمصلحة ناديه، فيما ينكر على الاتحاد طلب التأجيل لمصلحة الكرة السعودية".

وأضاف: ‏الاتحاد، بكل عراقته وهيبته وإنجازاته الخارجية التي تفوق بها على الجميع، وشرّف فيها الرياضة السعودية خير تشريف في البطولات العربية والآسيوية والعالمية، الواجب على الجميع دعمه في مهمته الوطنية للعودة بكأس الملك سلمان السوبر السعودي- المصري، ‏وليس كما يحاول البعض وضع العراقيل!

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النفيعي": تأجيل مباراتنا أمام "الاتحاد" يضر بعدالة المنافسة.. و"المقيرن" يرد: البعض يحاول وضع العراقيل أمامنا
سبق

اشتعلت أجواء ديربي الغربية الذي من المقرر أن يجمع فريقي الاتحاد والأهلي يوم الأحد 25 نوفمبر، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك ما بين رافض للتأجيل ومطالبٍ به، حيث سيخوض فريق الاتحاد يوم السابع والعشرين من الشهر ذاته نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على بطولة السوبر السعودي- المصري.

فمن جانبه، رفض ماجد النفيعي رئيس نادي الأهلي فكرة تأجيل المباراة وكتب في هاشتاق #تأجيل_الأهلي_الاتحاد "إن تأجيل مباراتنا مع شقيقنا الاتحاد -إن حصل- قرار غير موفق، وسيضر بعدالة المسابقة، علماً بأن تقديم المباراة يوماً أو يومين كافٍ لحل تعارضها مع مباراة السوبر، ‏أتمنى أن ينتبه مسؤلو لجنة المسابقات أن حال جدول المباريات وتداخل البطولات فيه ما يكفيه".

أما نواف المقيرن رئيس نادي الاتحاد فعلق على تغريدة "النفيعي" كاتباً: "مصلحة الكرة السعودية فوق أي اعتبار، رئيس الأهلي يقر في تغريدته بتعارض المباراة مع نهائي كأس الملك سلمان السوبر السعودي- المصري، ويطلب تقديمها لمصلحة ناديه، فيما ينكر على الاتحاد طلب التأجيل لمصلحة الكرة السعودية".

وأضاف: ‏الاتحاد، بكل عراقته وهيبته وإنجازاته الخارجية التي تفوق بها على الجميع، وشرّف فيها الرياضة السعودية خير تشريف في البطولات العربية والآسيوية والعالمية، الواجب على الجميع دعمه في مهمته الوطنية للعودة بكأس الملك سلمان السوبر السعودي- المصري، ‏وليس كما يحاول البعض وضع العراقيل!

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
05:38 PM

"النفيعي": تأجيل مباراتنا أمام "الاتحاد" يضر بعدالة المنافسة.. و"المقيرن" يرد: البعض يحاول وضع العراقيل أمامنا

أجواء ديربي الغربية تشتعل مبكراً بين الرئيسين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اشتعلت أجواء ديربي الغربية الذي من المقرر أن يجمع فريقي الاتحاد والأهلي يوم الأحد 25 نوفمبر، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك ما بين رافض للتأجيل ومطالبٍ به، حيث سيخوض فريق الاتحاد يوم السابع والعشرين من الشهر ذاته نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على بطولة السوبر السعودي- المصري.

فمن جانبه، رفض ماجد النفيعي رئيس نادي الأهلي فكرة تأجيل المباراة وكتب في هاشتاق #تأجيل_الأهلي_الاتحاد "إن تأجيل مباراتنا مع شقيقنا الاتحاد -إن حصل- قرار غير موفق، وسيضر بعدالة المسابقة، علماً بأن تقديم المباراة يوماً أو يومين كافٍ لحل تعارضها مع مباراة السوبر، ‏أتمنى أن ينتبه مسؤلو لجنة المسابقات أن حال جدول المباريات وتداخل البطولات فيه ما يكفيه".

أما نواف المقيرن رئيس نادي الاتحاد فعلق على تغريدة "النفيعي" كاتباً: "مصلحة الكرة السعودية فوق أي اعتبار، رئيس الأهلي يقر في تغريدته بتعارض المباراة مع نهائي كأس الملك سلمان السوبر السعودي- المصري، ويطلب تقديمها لمصلحة ناديه، فيما ينكر على الاتحاد طلب التأجيل لمصلحة الكرة السعودية".

وأضاف: ‏الاتحاد، بكل عراقته وهيبته وإنجازاته الخارجية التي تفوق بها على الجميع، وشرّف فيها الرياضة السعودية خير تشريف في البطولات العربية والآسيوية والعالمية، الواجب على الجميع دعمه في مهمته الوطنية للعودة بكأس الملك سلمان السوبر السعودي- المصري، ‏وليس كما يحاول البعض وضع العراقيل!

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