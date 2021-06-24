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بشكل عاجل .. "أبل" تستدعي أجهزة "ماكبوك برو" لإصلاحها: تتسبّب في حرائق

أُنتجت بين عامَي 2015 و2017 لمشكلة في البطارية تؤدي إلى ارتفاع حرارة الحاسب

طلبت شركة "أبل" الأميركية من بعض عملائها، وبشكلٍ عاجل، التوقف عن استخدام أجهزة كمبيوتر "ماكبوك برو" وإعادتها إلى فروع الشركة، بعد مخاوف من تسبّبها في إشعال حرائق.

وقالت الشركة الأميركية أخيراً، إن عدداً من أجهزة الكمبيوتر من حجم 15 بوصة، التي أُنتجت بين عامي 2015 و2017، بها مشكلات في البطارية، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الحاسب بشكل يمثل خطورة.

ووفق "سكاي نيوز" أوضحت "أبل" أن كل مَن يمتلك هذا الجهاز بإمكانه مراجعة الرقم التسلسلي له، والتحقق من وجوده في حملة الاستدعاء، وعرضت على زبائنها استبدالاً مجانياً للبطارية من أجل تلافي المشكلة.

وقالت الشركة في بيان، إن "سلامة العملاء دائماً على رأس أولويات أبل، ونحن نعرض استبدال البطاريات المعيبة مجاناً".

وفي أبريل الماضي، استدعت "أبل" بعض شواحن هواتف "آيفون"، بعدما اكتشفت أنها قد تنكسر وهي موصلة بالتيار وتسبّب صدمات كهربائية للمستخدمين.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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بشكل عاجل .. "أبل" تستدعي أجهزة "ماكبوك برو" لإصلاحها: تتسبّب في حرائق
سبق

طلبت شركة "أبل" الأميركية من بعض عملائها، وبشكلٍ عاجل، التوقف عن استخدام أجهزة كمبيوتر "ماكبوك برو" وإعادتها إلى فروع الشركة، بعد مخاوف من تسبّبها في إشعال حرائق.

وقالت الشركة الأميركية أخيراً، إن عدداً من أجهزة الكمبيوتر من حجم 15 بوصة، التي أُنتجت بين عامي 2015 و2017، بها مشكلات في البطارية، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الحاسب بشكل يمثل خطورة.

ووفق "سكاي نيوز" أوضحت "أبل" أن كل مَن يمتلك هذا الجهاز بإمكانه مراجعة الرقم التسلسلي له، والتحقق من وجوده في حملة الاستدعاء، وعرضت على زبائنها استبدالاً مجانياً للبطارية من أجل تلافي المشكلة.

وقالت الشركة في بيان، إن "سلامة العملاء دائماً على رأس أولويات أبل، ونحن نعرض استبدال البطاريات المعيبة مجاناً".

وفي أبريل الماضي، استدعت "أبل" بعض شواحن هواتف "آيفون"، بعدما اكتشفت أنها قد تنكسر وهي موصلة بالتيار وتسبّب صدمات كهربائية للمستخدمين.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
08:56 AM

بشكل عاجل .. "أبل" تستدعي أجهزة "ماكبوك برو" لإصلاحها: تتسبّب في حرائق

أُنتجت بين عامَي 2015 و2017 لمشكلة في البطارية تؤدي إلى ارتفاع حرارة الحاسب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طلبت شركة "أبل" الأميركية من بعض عملائها، وبشكلٍ عاجل، التوقف عن استخدام أجهزة كمبيوتر "ماكبوك برو" وإعادتها إلى فروع الشركة، بعد مخاوف من تسبّبها في إشعال حرائق.

وقالت الشركة الأميركية أخيراً، إن عدداً من أجهزة الكمبيوتر من حجم 15 بوصة، التي أُنتجت بين عامي 2015 و2017، بها مشكلات في البطارية، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الحاسب بشكل يمثل خطورة.

ووفق "سكاي نيوز" أوضحت "أبل" أن كل مَن يمتلك هذا الجهاز بإمكانه مراجعة الرقم التسلسلي له، والتحقق من وجوده في حملة الاستدعاء، وعرضت على زبائنها استبدالاً مجانياً للبطارية من أجل تلافي المشكلة.

وقالت الشركة في بيان، إن "سلامة العملاء دائماً على رأس أولويات أبل، ونحن نعرض استبدال البطاريات المعيبة مجاناً".

وفي أبريل الماضي، استدعت "أبل" بعض شواحن هواتف "آيفون"، بعدما اكتشفت أنها قد تنكسر وهي موصلة بالتيار وتسبّب صدمات كهربائية للمستخدمين.

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