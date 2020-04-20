"السليمي": السعودية تفوقت على الدول الكبرى في إدارة أزمة كورونا وتداعياتها

أكد أنها قدمت النموذج الأفضل باتخاذ حزمة من القرارات الحاسمة والسريعة

أكد مدير عام أكاديمية تطوير القيادات الإدارية الدكتور صلاح بن جهيم السليمي، أن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، قدمت النموذج الأفضل عالمياً في إدارة أزمة كورونا، وذلك بتوفيق من الله، ثم باتخاذ حزمة من القرارات الحاسمة والسريعة لمواجهة هذه الجائحة، وهذا التهديد الخطير الذي يعصف بالعالم، بل إنها تفوقت حتى على الدول الكبرى المتقدمة في إدارة هذه الأزمة.

وقال: إن دور القيادة يتعاظم أثناء الأزمات الحادة، فالقرارات المتخذة أثناء مثل هذه الأزمات تعكس حنكة وحكمة وقدرة القيادة السياسية لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية.

وأشار إلى أن حكومة المملكة وبتوجيه من القيادة الرشيدة - حفظها الله - ومنذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كوباء عالمي، تعاملت بإستراتيجية استباقية وحلول عملية واتخذت مجموعة الإجراءات الحازمة المتدرجة والتدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من انتشارها وآثارها، حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين إيماناً منها أن سلامة الإنسان مقدمةً على غيرها من الاعتبارات.

وفي هذا الجانب ورغم صعوبة الأزمة؛ إلا أن المملكة قدمت أنموذجًا رائعًا في جانب حقوق الإنسان لم تقدمه حتى الدول التي تنادي وتطالب بهذه الحقوق، وذلك بصدور الأمر الكريم القاضي بتقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، ولم يكن هناك تمييز في هذا الشأن، في الوقت الذي يقتصر تقديم هذه الرعاية في بعض الدول العظمى لمواطني تلك الدول، فيحق لكل مواطن ومقيم أن يفخر بهذه البلاد وقادتها حفظهم الله.

وأوضح مدير عام أكاديمية تطوير القيادات الإدارية أن الجانب الصحي لم يكن الوحيد، فقد تعاملت مع الأزمة بحلول شمولية للحد من آثارها على المجتمع والاقتصاد الوطني، وتوفير للموارد المالية الإضافية والدعم اللازم بما يضمن استمرارية العمل وتقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية.

وقد جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – تتويجاً لهذه الجهود، فقد أكدت على نهجٍ حكومي شفاف لتعامل المملكة مع هذه الجائحة التي ضربت العالم أجمع، حين قال - حفظه الله: "إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم"، وهذا بالتأكيد زاد من اطمئنان كل من يعيش على أرض هذا الوطن الغالي بأن الدولة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- يستشعرون ويدركون الآثار والمخاطر المحتملة لهذه الجائحة على صحة الإنسان وعلى اقتصاد الوطن، إضافة إلى الشفافية والقدرة العالية بالتزام المملكة بتقديم الدواء والغذاء وكل ما يحتاجه إنسان وطننا المعطاء في وقت شاهدنا دولاً عظمى تقف عاجزةً عن تحمل أعباء هذه الجائحة العالمية.

وفي ختام تصريحه اعتبر الدكتور السليمي: أن المملكة تعد من الدول القلائل في العالم التي بادرت وأدارت الأزمة بفاعلية كبيرة واقتدار علمي وعملي، وقد أبهرت العالم بسرعة الاستجابة وباتساق تام وتكامل بين قطاعات الدولة المختلفة وامتلاكها للبنية التقنية المتطورة وجاهزيتها للتحوّل الإلكتروني بالرغم من أن هذا التحول جاء خلال فترة قصيرة جدًا وبشكل مفاجئ، مؤكداً أنها باتت مثالاً يحتذى به في كثير من الممارسات الناجحة.

وأضاف: لا يفوتني توجيه التحية والشكر والتقدير لجميع الطواقم الطبية ورجال الأمن وفرق وزارة التجارة وغيرها من الجهات الحكومية على ما يقدمونه من تضحيات وما بذلوه من جهود وتفان، ولجميع الجهات الحكومية المساندة في توفير الغذاء والدواء وللمتطوعين، والشكر موصول للمواطنين والمقيمين على تجاوبهم والتزامهم بما صدر من تعليمات وإرشادات.

وختم بقوله: إننا في هذه الظروف "كلنا للوطن، وكلنا مسؤول".