أمانة الشرقية تغلق منشأة وتضبط 60 مخالفة للتدابير الصحية

نفذت أكثر من 900 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 967 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق منشآه مخالفة، وضبط 60 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".



وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.



وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 6 بلاغات عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"، داعيةً إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها.