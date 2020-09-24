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"كورونا" ينقل عدواه إلى 549 أردنيًا خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات بلغ 6.591

سجل الأردن 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6.591 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الخميس)، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 5 أردنيين قادمين من الخارج، و544 حالة محلية.

وأضافت الوزارة أنها سجلت حالة وفاة واحدة، لترتفع حالات الوفاة إلى 36 حالة.

وذكرت أنها سجلت 125 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3.917 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" ينقل عدواه إلى 549 أردنيًا خلال 24 ساعة
سبق

سجل الأردن 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6.591 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الخميس)، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 5 أردنيين قادمين من الخارج، و544 حالة محلية.

وأضافت الوزارة أنها سجلت حالة وفاة واحدة، لترتفع حالات الوفاة إلى 36 حالة.

وذكرت أنها سجلت 125 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3.917 حالة.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
08:32 PM
اخر تعديل
24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
08:54 PM

"كورونا" ينقل عدواه إلى 549 أردنيًا خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات بلغ 6.591

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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سجل الأردن 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6.591 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الخميس)، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 5 أردنيين قادمين من الخارج، و544 حالة محلية.

وأضافت الوزارة أنها سجلت حالة وفاة واحدة، لترتفع حالات الوفاة إلى 36 حالة.

وذكرت أنها سجلت 125 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3.917 حالة.

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