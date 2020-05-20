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في ذكرى البيعة.. بافيل: إنجازات ولي العهد البرّاقة تتحدث عن نفسها

قال: الجهود المبذولة خلال السنوات الثلاث الماضية شهد بها القاصي والداني

رفع رئيس جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكداً أن هذه الذكرى تُعد لحظة مجيدة وتاريخية للشعب السعودي كافة؛ لما يمثله الأمير من شخصية قيادية طموحة تسابق الزمن من أجل رفعة البلاد والعباد.

وقال بافيل؛ إن هذه الذكرى هي فرصة مناسبة لذكر الفضل لأهل الفضل، وتقديم وافر الشكر والتقدير وجزيل الامتنان لولي العهد، على جهوده العظيمة المبذولة خلال الـ 3 سنوات الماضية التي شهد بها القاصي والداني، وما التحولات الجذرية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا أكبر دليل وأوضح قرينة لطموح ولي العهد الواصل عنان السماء.

وأضاف، أن إنجازات ولي العهد البرّاقة على الصعيدين المحلي والدولي تتحدث عن نفسها، وتعكس مدى عمق الرؤية الطموحة والقيادة الحكيمة لسموه في إدارة الملفات الداخلية والخارجية، كما تعكس هذه الإنجازات لمحة من عزيمة منقطعة النظير للأمير، والتفاني والإخلاص في العمل مما يُعد أنموذجاً يُحتذى للشباب السعودي الذي يرى في سموه القدوة المنشودة.

جامعة أم القرى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في ذكرى البيعة.. بافيل: إنجازات ولي العهد البرّاقة تتحدث عن نفسها
سبق

رفع رئيس جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكداً أن هذه الذكرى تُعد لحظة مجيدة وتاريخية للشعب السعودي كافة؛ لما يمثله الأمير من شخصية قيادية طموحة تسابق الزمن من أجل رفعة البلاد والعباد.

وقال بافيل؛ إن هذه الذكرى هي فرصة مناسبة لذكر الفضل لأهل الفضل، وتقديم وافر الشكر والتقدير وجزيل الامتنان لولي العهد، على جهوده العظيمة المبذولة خلال الـ 3 سنوات الماضية التي شهد بها القاصي والداني، وما التحولات الجذرية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا أكبر دليل وأوضح قرينة لطموح ولي العهد الواصل عنان السماء.

وأضاف، أن إنجازات ولي العهد البرّاقة على الصعيدين المحلي والدولي تتحدث عن نفسها، وتعكس مدى عمق الرؤية الطموحة والقيادة الحكيمة لسموه في إدارة الملفات الداخلية والخارجية، كما تعكس هذه الإنجازات لمحة من عزيمة منقطعة النظير للأمير، والتفاني والإخلاص في العمل مما يُعد أنموذجاً يُحتذى للشباب السعودي الذي يرى في سموه القدوة المنشودة.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
12:59 PM

في ذكرى البيعة.. بافيل: إنجازات ولي العهد البرّاقة تتحدث عن نفسها

قال: الجهود المبذولة خلال السنوات الثلاث الماضية شهد بها القاصي والداني

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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رفع رئيس جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكداً أن هذه الذكرى تُعد لحظة مجيدة وتاريخية للشعب السعودي كافة؛ لما يمثله الأمير من شخصية قيادية طموحة تسابق الزمن من أجل رفعة البلاد والعباد.

وقال بافيل؛ إن هذه الذكرى هي فرصة مناسبة لذكر الفضل لأهل الفضل، وتقديم وافر الشكر والتقدير وجزيل الامتنان لولي العهد، على جهوده العظيمة المبذولة خلال الـ 3 سنوات الماضية التي شهد بها القاصي والداني، وما التحولات الجذرية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا أكبر دليل وأوضح قرينة لطموح ولي العهد الواصل عنان السماء.

وأضاف، أن إنجازات ولي العهد البرّاقة على الصعيدين المحلي والدولي تتحدث عن نفسها، وتعكس مدى عمق الرؤية الطموحة والقيادة الحكيمة لسموه في إدارة الملفات الداخلية والخارجية، كما تعكس هذه الإنجازات لمحة من عزيمة منقطعة النظير للأمير، والتفاني والإخلاص في العمل مما يُعد أنموذجاً يُحتذى للشباب السعودي الذي يرى في سموه القدوة المنشودة.

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