"خليل الشعبي" مستشاراً بوزارة الرياضة

تم تكليف المهندس خليل بن إبراهيم حسن الشعبي "مستشاراً لمساعد وزير الرياضة ومشرفاً على الإدارة العامة للصيانة وإدارة تشغيل المنشآت الرياضية".
تم تكليف المهندس خليل بن إبراهيم حسن الشعبي "مستشاراً لمساعد وزير الرياضة ومشرفاً على الإدارة العامة للصيانة وإدارة تشغيل المنشآت الرياضية".
تم تكليف المهندس خليل بن إبراهيم حسن الشعبي "مستشاراً لمساعد وزير الرياضة ومشرفاً على الإدارة العامة للصيانة وإدارة تشغيل المنشآت الرياضية".
تم تكليف المهندس خليل بن إبراهيم حسن الشعبي "مستشاراً لمساعد وزير الرياضة ومشرفاً على الإدارة العامة للصيانة وإدارة تشغيل المنشآت الرياضية".