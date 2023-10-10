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"الصحة": تسجيل 405 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

وفيات "كورونا" في المملكة تتخطى الـ5 آلاف

بعد الإعلان عن تسجيل 24 حالة جديدة اليوم

تخطى عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ، في المملكة خمسة آلاف وفاة، بعد نحو ثمانية أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس، في تاريخ الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري، حيث سجلت المملكة، اليوم، 24 حالة وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء "كورونا" في المملكة حتى اليوم، 5018 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفيات "كورونا" في المملكة تتخطى الـ5 آلاف
سبق

تخطى عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ، في المملكة خمسة آلاف وفاة، بعد نحو ثمانية أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس، في تاريخ الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري، حيث سجلت المملكة، اليوم، 24 حالة وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء "كورونا" في المملكة حتى اليوم، 5018 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
03:54 PM

وفيات "كورونا" في المملكة تتخطى الـ5 آلاف

بعد الإعلان عن تسجيل 24 حالة جديدة اليوم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,012

تخطى عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ، في المملكة خمسة آلاف وفاة، بعد نحو ثمانية أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس، في تاريخ الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري، حيث سجلت المملكة، اليوم، 24 حالة وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء "كورونا" في المملكة حتى اليوم، 5018 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

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