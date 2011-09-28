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كورونا في فلسطين: 503 إصابات جديدة و10 وفيات و1665 حالة تعافٍ

نسبة الشفاء بلغت 79.3% والإصابات النشطة 20%

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 حالات وفاة، و503 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و1665 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 79.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في فلسطين: 503 إصابات جديدة و10 وفيات و1665 حالة تعافٍ
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 حالات وفاة، و503 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و1665 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 79.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
04:29 PM

كورونا في فلسطين: 503 إصابات جديدة و10 وفيات و1665 حالة تعافٍ

نسبة الشفاء بلغت 79.3% والإصابات النشطة 20%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 حالات وفاة، و503 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و1665 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 79.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

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