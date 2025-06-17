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اليوم وليلة الخميس.. الحصيني: أمطار متفاوتة على هذه المناطق

قال: رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والرياض والمدينة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أمطاراً متفاوتة تشهدها عدة مناطق اليوم الأربعاء وليلة غد.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء 1441/10/25هـ وليلة الخميس -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان والباحة وأجزاء من عُمان واليمن.

وأضاف: متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والخليج والساحل الغربي والمدينة ومتوسطة على الرياض والشمالية.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم وليلة الخميس.. الحصيني: أمطار متفاوتة على هذه المناطق
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أمطاراً متفاوتة تشهدها عدة مناطق اليوم الأربعاء وليلة غد.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء 1441/10/25هـ وليلة الخميس -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان والباحة وأجزاء من عُمان واليمن.

وأضاف: متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والخليج والساحل الغربي والمدينة ومتوسطة على الرياض والشمالية.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
08:36 AM

اليوم وليلة الخميس.. الحصيني: أمطار متفاوتة على هذه المناطق

قال: رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والرياض والمدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أمطاراً متفاوتة تشهدها عدة مناطق اليوم الأربعاء وليلة غد.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء 1441/10/25هـ وليلة الخميس -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان والباحة وأجزاء من عُمان واليمن.

وأضاف: متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والخليج والساحل الغربي والمدينة ومتوسطة على الرياض والشمالية.

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