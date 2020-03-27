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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

موريتانيا.. تعليق صلاة الجمعة في عموم البلاد

بسبب تطور الحالة الصحية وتفشي "كورونا"

علّقت وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية صلاة الجمعة في عموم البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن "القرار تم اتخاذه نظرًا لتطوّر الحالة الصحية الراهنة، وتفشي فيروس كورونا، واستجابة لرغبة جموع غفيرة من الأئمة والعلماء الذين استندوا في آرائهم إلى الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس".

ودعا البيان، المواطنين في موريتانيا، إلى القيام بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء العالمي.

موريتانيا تعليق صلاة الجمعة فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا.. تعليق صلاة الجمعة في عموم البلاد
سبق

علّقت وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية صلاة الجمعة في عموم البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن "القرار تم اتخاذه نظرًا لتطوّر الحالة الصحية الراهنة، وتفشي فيروس كورونا، واستجابة لرغبة جموع غفيرة من الأئمة والعلماء الذين استندوا في آرائهم إلى الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس".

ودعا البيان، المواطنين في موريتانيا، إلى القيام بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء العالمي.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
07:33 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
04:30 AM

موريتانيا.. تعليق صلاة الجمعة في عموم البلاد

بسبب تطور الحالة الصحية وتفشي "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نواكشوط
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علّقت وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية صلاة الجمعة في عموم البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن "القرار تم اتخاذه نظرًا لتطوّر الحالة الصحية الراهنة، وتفشي فيروس كورونا، واستجابة لرغبة جموع غفيرة من الأئمة والعلماء الذين استندوا في آرائهم إلى الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس".

ودعا البيان، المواطنين في موريتانيا، إلى القيام بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء العالمي.

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