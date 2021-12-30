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stcplay تتصدر خدمات الألعاب الإلكترونية.. بدعم 4500 بطولة

عائدات صناعتها عالميًّا تصل إلى 180 مليار دولار.. ارتفعت 1.4%

حققت عائدات صناعة الألعاب الإلكترونية عالميًّا ارتفاعًا بـ1.4% وذلك بقيمة تصل إلى 180.3 مليار دولار، وذلك بحسب ما كشف عنه تقرير وكالة Newzoo الصادر مؤخرًا في ديسمبر 2021.

وتوقعت الوكالة نموًّا أكبر بسوق الألعاب في السنوات الثلاثة القادمة، حيث من المتوقع أن تصل العائدات إلى 218.8 مليار دولار، منها 116.4 مليار، قادمة من سوق ألعاب الهواتف الذكية، مع توقعات بنمو سوق ألعاب البث السحابي إلى 6.5 مليارات، وسوق الرياضات الإلكترونية إلى 1.6 مليار دولار.

وفيما تتصدر المملكة سوق الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط؛ احتلت منصة stcplay صدارة مقدمي خدمات الألعاب الإلكترونية، حيث استضافت منصة stcplay منذ إنشائها 4.500 بطولة لخلق التفاعل بين اللاعبين، بالإضافة إلى رعاية 70 بطولة مقدمة من stc play لمختلف الألعاب مثل لعبة ببجي وفيفا وكول أوف ديوتي بجوائز قيّمة للفائزين، فضلًا عن دعم المنصة لـ33 بطولة مقدمة من المنظمين السعوديين في مجال الرياضات الإلكترونية.

جدير بالذكر أن منصة stcplay جاءت من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتتيح للاعبين فرصة التنافس في بطولات الرياضات والألعاب الإلكترونية، وتصفح المحتوى المرتبط بالألعاب والتواصل مع لاعبين أخرين بالإضافة إلى الميزات المبتكرة ومنها باقات الإنترنت المنزلية والجوال التي يمكن استخدام بيانات إضافية وسرعات مخصصة للاعبين.

وتتيح stcplay، التي احتفلت مؤخرًا بتوزيع جوائز حملته المليونية، للاعبين المشاركة في البطولات التي تقيمها المنصة وفرص ربح جوائز نقدية، والمنافسة للوصول إلى قائمة اللاعبين المتصدرين (leaderboard) لعرض ترتيب اللاعبين في مختلف الألعاب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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stcplay تتصدر خدمات الألعاب الإلكترونية.. بدعم 4500 بطولة
سبق

حققت عائدات صناعة الألعاب الإلكترونية عالميًّا ارتفاعًا بـ1.4% وذلك بقيمة تصل إلى 180.3 مليار دولار، وذلك بحسب ما كشف عنه تقرير وكالة Newzoo الصادر مؤخرًا في ديسمبر 2021.

وتوقعت الوكالة نموًّا أكبر بسوق الألعاب في السنوات الثلاثة القادمة، حيث من المتوقع أن تصل العائدات إلى 218.8 مليار دولار، منها 116.4 مليار، قادمة من سوق ألعاب الهواتف الذكية، مع توقعات بنمو سوق ألعاب البث السحابي إلى 6.5 مليارات، وسوق الرياضات الإلكترونية إلى 1.6 مليار دولار.

وفيما تتصدر المملكة سوق الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط؛ احتلت منصة stcplay صدارة مقدمي خدمات الألعاب الإلكترونية، حيث استضافت منصة stcplay منذ إنشائها 4.500 بطولة لخلق التفاعل بين اللاعبين، بالإضافة إلى رعاية 70 بطولة مقدمة من stc play لمختلف الألعاب مثل لعبة ببجي وفيفا وكول أوف ديوتي بجوائز قيّمة للفائزين، فضلًا عن دعم المنصة لـ33 بطولة مقدمة من المنظمين السعوديين في مجال الرياضات الإلكترونية.

جدير بالذكر أن منصة stcplay جاءت من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتتيح للاعبين فرصة التنافس في بطولات الرياضات والألعاب الإلكترونية، وتصفح المحتوى المرتبط بالألعاب والتواصل مع لاعبين أخرين بالإضافة إلى الميزات المبتكرة ومنها باقات الإنترنت المنزلية والجوال التي يمكن استخدام بيانات إضافية وسرعات مخصصة للاعبين.

وتتيح stcplay، التي احتفلت مؤخرًا بتوزيع جوائز حملته المليونية، للاعبين المشاركة في البطولات التي تقيمها المنصة وفرص ربح جوائز نقدية، والمنافسة للوصول إلى قائمة اللاعبين المتصدرين (leaderboard) لعرض ترتيب اللاعبين في مختلف الألعاب.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
03:59 PM

stcplay تتصدر خدمات الألعاب الإلكترونية.. بدعم 4500 بطولة

عائدات صناعتها عالميًّا تصل إلى 180 مليار دولار.. ارتفعت 1.4%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت عائدات صناعة الألعاب الإلكترونية عالميًّا ارتفاعًا بـ1.4% وذلك بقيمة تصل إلى 180.3 مليار دولار، وذلك بحسب ما كشف عنه تقرير وكالة Newzoo الصادر مؤخرًا في ديسمبر 2021.

وتوقعت الوكالة نموًّا أكبر بسوق الألعاب في السنوات الثلاثة القادمة، حيث من المتوقع أن تصل العائدات إلى 218.8 مليار دولار، منها 116.4 مليار، قادمة من سوق ألعاب الهواتف الذكية، مع توقعات بنمو سوق ألعاب البث السحابي إلى 6.5 مليارات، وسوق الرياضات الإلكترونية إلى 1.6 مليار دولار.

وفيما تتصدر المملكة سوق الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط؛ احتلت منصة stcplay صدارة مقدمي خدمات الألعاب الإلكترونية، حيث استضافت منصة stcplay منذ إنشائها 4.500 بطولة لخلق التفاعل بين اللاعبين، بالإضافة إلى رعاية 70 بطولة مقدمة من stc play لمختلف الألعاب مثل لعبة ببجي وفيفا وكول أوف ديوتي بجوائز قيّمة للفائزين، فضلًا عن دعم المنصة لـ33 بطولة مقدمة من المنظمين السعوديين في مجال الرياضات الإلكترونية.

جدير بالذكر أن منصة stcplay جاءت من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتتيح للاعبين فرصة التنافس في بطولات الرياضات والألعاب الإلكترونية، وتصفح المحتوى المرتبط بالألعاب والتواصل مع لاعبين أخرين بالإضافة إلى الميزات المبتكرة ومنها باقات الإنترنت المنزلية والجوال التي يمكن استخدام بيانات إضافية وسرعات مخصصة للاعبين.

وتتيح stcplay، التي احتفلت مؤخرًا بتوزيع جوائز حملته المليونية، للاعبين المشاركة في البطولات التي تقيمها المنصة وفرص ربح جوائز نقدية، والمنافسة للوصول إلى قائمة اللاعبين المتصدرين (leaderboard) لعرض ترتيب اللاعبين في مختلف الألعاب.

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142 مليون ..

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