النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سكني" يوقع اتفاقية تعاون مع "النقل" لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها

خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال

وقع وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بمقر وزارة الإسكان اليوم، اتفاقية تعاون بين وزارة النقل وبرنامج "سكني"، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الوزارة من المواطنين المدرجين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول.

وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج ووزارة النقل لتقديم عروض خاصة لمنسوبي "النقل"، تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل الى 500 ألف ريال وتقديم إعفاء أو تخفيض على الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستتواجد في معرض سكني والذي سيقام داخل مقر وزارة النقل، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج "سكني"، كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي "النقل"، خلال فترة إقامة المعرض.

كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج "سكني" خدمة المستشار العقاري في مقر وزارة النقل، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى‪.

من جهته قال المشرف على الإسكان المؤسسي عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد: "إننا نسعى عبر مثل هذه الاتفاقيات للوصول لكافة المواطنين وتسهيل عملية الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقته داخل الجهات الحكومية لتوفير جميع الخدمات التي تسهم في تملك المسكن الأول. ويأتي انضمام وزارة النقل اليوم استكمالاً لاتفاقيات سابقة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات".

سكني وزير الإسكان وزير النقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سكني" يوقع اتفاقية تعاون مع "النقل" لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها
سبق

وقع وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بمقر وزارة الإسكان اليوم، اتفاقية تعاون بين وزارة النقل وبرنامج "سكني"، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الوزارة من المواطنين المدرجين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول.

وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج ووزارة النقل لتقديم عروض خاصة لمنسوبي "النقل"، تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل الى 500 ألف ريال وتقديم إعفاء أو تخفيض على الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستتواجد في معرض سكني والذي سيقام داخل مقر وزارة النقل، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج "سكني"، كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي "النقل"، خلال فترة إقامة المعرض.

كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج "سكني" خدمة المستشار العقاري في مقر وزارة النقل، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى‪.

من جهته قال المشرف على الإسكان المؤسسي عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد: "إننا نسعى عبر مثل هذه الاتفاقيات للوصول لكافة المواطنين وتسهيل عملية الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقته داخل الجهات الحكومية لتوفير جميع الخدمات التي تسهم في تملك المسكن الأول. ويأتي انضمام وزارة النقل اليوم استكمالاً لاتفاقيات سابقة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات".

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
06:01 PM

"سكني" يوقع اتفاقية تعاون مع "النقل" لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها

خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
160

وقع وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بمقر وزارة الإسكان اليوم، اتفاقية تعاون بين وزارة النقل وبرنامج "سكني"، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الوزارة من المواطنين المدرجين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول.

وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج ووزارة النقل لتقديم عروض خاصة لمنسوبي "النقل"، تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل الى 500 ألف ريال وتقديم إعفاء أو تخفيض على الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستتواجد في معرض سكني والذي سيقام داخل مقر وزارة النقل، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج "سكني"، كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي "النقل"، خلال فترة إقامة المعرض.

كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج "سكني" خدمة المستشار العقاري في مقر وزارة النقل، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى‪.

من جهته قال المشرف على الإسكان المؤسسي عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد: "إننا نسعى عبر مثل هذه الاتفاقيات للوصول لكافة المواطنين وتسهيل عملية الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقته داخل الجهات الحكومية لتوفير جميع الخدمات التي تسهم في تملك المسكن الأول. ويأتي انضمام وزارة النقل اليوم استكمالاً لاتفاقيات سابقة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,609
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,386
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,766
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,232

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة