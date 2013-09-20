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"تكافل".. توزيع 33 ألف حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات في الرياض

امتدادًا للدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين لأبنائه الطلاب

دشن أمين عام مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي ومدير عام تعليم الرياض حمد ناصر الوهيبي في مدرسة عبدالله بن الزبير الابتدائية اليوم، مبادرة العودة إلى المدارس التي أطلقتها المؤسسة بالشراكة مع شركة سابك -الشريك الاستراتيجي- لتوزيع 33 ألف حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات في تعليم الرياض بالتعاون مع "جرير".

وكان وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد أطلق المبادرة على مستوى المملكة، تتضمن مشاريع تدعم الطلاب والطالبات المستهدفين من المبادرة، بالتعاون بين مؤسسة تكافل ووزارة التعليم، ودعم شركة "سابك"وشركة مكتبة "جرير".

وتهدف المبادرة إلى تأمين 170 ألف حقيبة مدرسية متكاملة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية دعمًا وتشجيعًا لهم، وجاء نصيب إدارة التعليم بمنطقة الرياض قرابة 33 ألف حقيبة مدرسية للبنين والبنات.

وقد عملت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الرياض بنين وبنات، بالتنسيق مع مكاتب التعليم، في تحديد المدارس المستهدفة والإشراف على توصيلها للمكاتب ومتابعة تسليمها للمدارس.

وتأتي المبادرة امتدادًا للدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لأبنائهم الطلاب والطالبات، وحرصهم على توفير كل ما يحتاجه الطلاب والطالبات في تحقيق التميز والإبداع في رحلتهم التعليمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تكافل".. توزيع 33 ألف حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات في الرياض
سبق

دشن أمين عام مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي ومدير عام تعليم الرياض حمد ناصر الوهيبي في مدرسة عبدالله بن الزبير الابتدائية اليوم، مبادرة العودة إلى المدارس التي أطلقتها المؤسسة بالشراكة مع شركة سابك -الشريك الاستراتيجي- لتوزيع 33 ألف حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات في تعليم الرياض بالتعاون مع "جرير".

وكان وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد أطلق المبادرة على مستوى المملكة، تتضمن مشاريع تدعم الطلاب والطالبات المستهدفين من المبادرة، بالتعاون بين مؤسسة تكافل ووزارة التعليم، ودعم شركة "سابك"وشركة مكتبة "جرير".

وتهدف المبادرة إلى تأمين 170 ألف حقيبة مدرسية متكاملة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية دعمًا وتشجيعًا لهم، وجاء نصيب إدارة التعليم بمنطقة الرياض قرابة 33 ألف حقيبة مدرسية للبنين والبنات.

وقد عملت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الرياض بنين وبنات، بالتنسيق مع مكاتب التعليم، في تحديد المدارس المستهدفة والإشراف على توصيلها للمكاتب ومتابعة تسليمها للمدارس.

وتأتي المبادرة امتدادًا للدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لأبنائهم الطلاب والطالبات، وحرصهم على توفير كل ما يحتاجه الطلاب والطالبات في تحقيق التميز والإبداع في رحلتهم التعليمية.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
01:01 PM

"تكافل".. توزيع 33 ألف حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات في الرياض

امتدادًا للدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين لأبنائه الطلاب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن أمين عام مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي ومدير عام تعليم الرياض حمد ناصر الوهيبي في مدرسة عبدالله بن الزبير الابتدائية اليوم، مبادرة العودة إلى المدارس التي أطلقتها المؤسسة بالشراكة مع شركة سابك -الشريك الاستراتيجي- لتوزيع 33 ألف حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات في تعليم الرياض بالتعاون مع "جرير".

وكان وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد أطلق المبادرة على مستوى المملكة، تتضمن مشاريع تدعم الطلاب والطالبات المستهدفين من المبادرة، بالتعاون بين مؤسسة تكافل ووزارة التعليم، ودعم شركة "سابك"وشركة مكتبة "جرير".

وتهدف المبادرة إلى تأمين 170 ألف حقيبة مدرسية متكاملة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية دعمًا وتشجيعًا لهم، وجاء نصيب إدارة التعليم بمنطقة الرياض قرابة 33 ألف حقيبة مدرسية للبنين والبنات.

وقد عملت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الرياض بنين وبنات، بالتنسيق مع مكاتب التعليم، في تحديد المدارس المستهدفة والإشراف على توصيلها للمكاتب ومتابعة تسليمها للمدارس.

وتأتي المبادرة امتدادًا للدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لأبنائهم الطلاب والطالبات، وحرصهم على توفير كل ما يحتاجه الطلاب والطالبات في تحقيق التميز والإبداع في رحلتهم التعليمية.

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