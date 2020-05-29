"الأرصاد": أتربة مُثارة وتدني مدى الرؤية على جدة والليث والقنفذة

تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظات: جدة والليث والقنفذة؛ قد يتسبّب في تدني مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.