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"الأرصاد": أتربة مُثارة وتدني مدى الرؤية على جدة والليث والقنفذة

تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظات: جدة والليث والقنفذة؛ قد يتسبّب في تدني مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أتربة مُثارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أتربة مُثارة وتدني مدى الرؤية على جدة والليث والقنفذة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظات: جدة والليث والقنفذة؛ قد يتسبّب في تدني مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
12:52 PM

"الأرصاد": أتربة مُثارة وتدني مدى الرؤية على جدة والليث والقنفذة

تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظات: جدة والليث والقنفذة؛ قد يتسبّب في تدني مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.

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