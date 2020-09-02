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"التجمع الصحي بالرياض" يفوز بالمركز الأول في برنامج إدارة الأزمات الإعلامية

نظمته جامعة الأميرة نورة بالتعاون مع الصحة القابضة

حققت إدارة التواصل المؤسسي فـي التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض؛ المركز الأول في برنامج إدارة الأزمات الإعلامية على مستوى التجمعات الصحية وبعض المستشفيات في المملكة، الذي نظمته جامعة الأميرة نورة بالتعاون مع الصحة القابضة.

وأسفرت النتائج عن تتويج مدير إدارة التواصل المؤسسي بالتجمع الأول خالد العوفي كأفضل متدرب، بالإضافة إلى حصوله على أعلى درجة في الاختبار عن بعد.

يذكر أن "العوفي" يتمتع بخبرة إعلامية مميزة، وهو حاصل على شهادة بكالوريوس علاقات عامة وإعلام من جامعة الملك سعود، ودبلوم عال في الإعلام الصحي من جامعة الإمام محمد بن سعود، ودبلوم تنفيذي بمجال الجودة والتميز في الإعلام والاتصال المؤسسي وإدارته للأزمات.

التجمع الصحي الأول الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجمع الصحي بالرياض" يفوز بالمركز الأول في برنامج إدارة الأزمات الإعلامية
سبق

حققت إدارة التواصل المؤسسي فـي التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض؛ المركز الأول في برنامج إدارة الأزمات الإعلامية على مستوى التجمعات الصحية وبعض المستشفيات في المملكة، الذي نظمته جامعة الأميرة نورة بالتعاون مع الصحة القابضة.

وأسفرت النتائج عن تتويج مدير إدارة التواصل المؤسسي بالتجمع الأول خالد العوفي كأفضل متدرب، بالإضافة إلى حصوله على أعلى درجة في الاختبار عن بعد.

يذكر أن "العوفي" يتمتع بخبرة إعلامية مميزة، وهو حاصل على شهادة بكالوريوس علاقات عامة وإعلام من جامعة الملك سعود، ودبلوم عال في الإعلام الصحي من جامعة الإمام محمد بن سعود، ودبلوم تنفيذي بمجال الجودة والتميز في الإعلام والاتصال المؤسسي وإدارته للأزمات.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
04:35 PM

"التجمع الصحي بالرياض" يفوز بالمركز الأول في برنامج إدارة الأزمات الإعلامية

نظمته جامعة الأميرة نورة بالتعاون مع الصحة القابضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت إدارة التواصل المؤسسي فـي التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض؛ المركز الأول في برنامج إدارة الأزمات الإعلامية على مستوى التجمعات الصحية وبعض المستشفيات في المملكة، الذي نظمته جامعة الأميرة نورة بالتعاون مع الصحة القابضة.

وأسفرت النتائج عن تتويج مدير إدارة التواصل المؤسسي بالتجمع الأول خالد العوفي كأفضل متدرب، بالإضافة إلى حصوله على أعلى درجة في الاختبار عن بعد.

يذكر أن "العوفي" يتمتع بخبرة إعلامية مميزة، وهو حاصل على شهادة بكالوريوس علاقات عامة وإعلام من جامعة الملك سعود، ودبلوم عال في الإعلام الصحي من جامعة الإمام محمد بن سعود، ودبلوم تنفيذي بمجال الجودة والتميز في الإعلام والاتصال المؤسسي وإدارته للأزمات.

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