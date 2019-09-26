النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا

محاولات للإصلاح والزوجة تشتكي

شهدت ولاية أتر برديش شمالي الهند، مؤخرًا، حادثة طلاق غريبة؛ حيث طلّق زوج زوجته، لعدم استحمامها بشكل يومي.

وحسب ما ذكره موقع قناة "نيوز 18" التلفزيونية الهندية؛ فقد تقدمت زوجة لهيئة حماية المرأة بشكوى، بعدما تطلقت من زوجها.

وحسب ما ذكرته الزوجة التي لم يكشف عن اسمها، فقد طلقها زوجها لأنها لم تكن تستحم يوميًّا.

وأشار مسؤول في هيئة حماية المرأة، إلى أن الزوجة أكدت أنها تريد العودة لزوجها، وتربية طفلهما البالغ من العمر عامًا واحدًا معًا.

ووفق ما نقله اليوم موقع "سكاي نيوز عربية"، تحاول الهيئة الإصلاح بين الزوجين، وخصوصًا أن سبب طلب الطلاق لا يندرج تحت أي فعل عنيف أو جريمة ضد المرأة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا
سبق

شهدت ولاية أتر برديش شمالي الهند، مؤخرًا، حادثة طلاق غريبة؛ حيث طلّق زوج زوجته، لعدم استحمامها بشكل يومي.

وحسب ما ذكره موقع قناة "نيوز 18" التلفزيونية الهندية؛ فقد تقدمت زوجة لهيئة حماية المرأة بشكوى، بعدما تطلقت من زوجها.

وحسب ما ذكرته الزوجة التي لم يكشف عن اسمها، فقد طلقها زوجها لأنها لم تكن تستحم يوميًّا.

وأشار مسؤول في هيئة حماية المرأة، إلى أن الزوجة أكدت أنها تريد العودة لزوجها، وتربية طفلهما البالغ من العمر عامًا واحدًا معًا.

ووفق ما نقله اليوم موقع "سكاي نيوز عربية"، تحاول الهيئة الإصلاح بين الزوجين، وخصوصًا أن سبب طلب الطلاق لا يندرج تحت أي فعل عنيف أو جريمة ضد المرأة.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
08:41 AM

يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا

محاولات للإصلاح والزوجة تشتكي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,118

شهدت ولاية أتر برديش شمالي الهند، مؤخرًا، حادثة طلاق غريبة؛ حيث طلّق زوج زوجته، لعدم استحمامها بشكل يومي.

وحسب ما ذكره موقع قناة "نيوز 18" التلفزيونية الهندية؛ فقد تقدمت زوجة لهيئة حماية المرأة بشكوى، بعدما تطلقت من زوجها.

وحسب ما ذكرته الزوجة التي لم يكشف عن اسمها، فقد طلقها زوجها لأنها لم تكن تستحم يوميًّا.

وأشار مسؤول في هيئة حماية المرأة، إلى أن الزوجة أكدت أنها تريد العودة لزوجها، وتربية طفلهما البالغ من العمر عامًا واحدًا معًا.

ووفق ما نقله اليوم موقع "سكاي نيوز عربية"، تحاول الهيئة الإصلاح بين الزوجين، وخصوصًا أن سبب طلب الطلاق لا يندرج تحت أي فعل عنيف أو جريمة ضد المرأة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,934
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,739
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,918
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,265

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة