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دراسة تهم المرأة.. هذه هي العلاقة بين شرب كوبي حليب يوميًّا وسرطان الثدي

أجرتها جامعة "لوما ليندا" في كاليفورنيا.. والقصة في هرمون موجود بحليب البقر

خلافًا للاعتقاد السائد بفوائد الحليب الكثيرة، كشفت دراسة حديثة عن علاقة تربطه بمرض خطير يصيب النساء.

وأشارت دراسة أجرتها جامعة "لوما ليندا" في كاليفورنيا، إلى أن شرب المرأة لكوبين من الحليب يوميًّا يرفع من مخاطر إصابتها بسرطان الثدي بنسبة 80%.

ووفق "سكاي نيوز"، وجدت الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة "الأوبئة العالمية"، وشملت 53 ألف امرأة بأمريكا الشمالية وامتدت لثمانية أعوام، أن مخاطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء ترتفع بشكل تدريجي وفقًا للكمية المستهلكة من الحليب يوميًّا.

وبحسب الباحثين؛ فإن تناول ثُلث كوب من الحليب يوميًّا يرفع احتمال الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 30%؛ بينما تصل هذه النسبة إلى ما يقارب الـ50% عند شرب كوب حليب يوميًّا.

ورغم أن الدراسة لم تفسر الصلة بين تناول الحليب وتنامي خطر الإصابة بالمرض الخبيث؛ إلا أن باحثين يعتقدون أن هرمونًا موجودًا في حليب البقر قد يكون السبب؛ حيث لاحظوا أن تناول الألبان والبروتينات الحيوانية الأخرى قد ارتبط سابقًا بارتفاع مستويات هرمون عامل النمو (IGF-1)، والذي يُعتقد أنه مسبب لبعض أنواع السرطان.

سرطان الثدي شرب الحليب

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دراسة تهم المرأة.. هذه هي العلاقة بين شرب كوبي حليب يوميًّا وسرطان الثدي
سبق

خلافًا للاعتقاد السائد بفوائد الحليب الكثيرة، كشفت دراسة حديثة عن علاقة تربطه بمرض خطير يصيب النساء.

وأشارت دراسة أجرتها جامعة "لوما ليندا" في كاليفورنيا، إلى أن شرب المرأة لكوبين من الحليب يوميًّا يرفع من مخاطر إصابتها بسرطان الثدي بنسبة 80%.

ووفق "سكاي نيوز"، وجدت الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة "الأوبئة العالمية"، وشملت 53 ألف امرأة بأمريكا الشمالية وامتدت لثمانية أعوام، أن مخاطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء ترتفع بشكل تدريجي وفقًا للكمية المستهلكة من الحليب يوميًّا.

وبحسب الباحثين؛ فإن تناول ثُلث كوب من الحليب يوميًّا يرفع احتمال الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 30%؛ بينما تصل هذه النسبة إلى ما يقارب الـ50% عند شرب كوب حليب يوميًّا.

ورغم أن الدراسة لم تفسر الصلة بين تناول الحليب وتنامي خطر الإصابة بالمرض الخبيث؛ إلا أن باحثين يعتقدون أن هرمونًا موجودًا في حليب البقر قد يكون السبب؛ حيث لاحظوا أن تناول الألبان والبروتينات الحيوانية الأخرى قد ارتبط سابقًا بارتفاع مستويات هرمون عامل النمو (IGF-1)، والذي يُعتقد أنه مسبب لبعض أنواع السرطان.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
09:07 AM

دراسة تهم المرأة.. هذه هي العلاقة بين شرب كوبي حليب يوميًّا وسرطان الثدي

أجرتها جامعة "لوما ليندا" في كاليفورنيا.. والقصة في هرمون موجود بحليب البقر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خلافًا للاعتقاد السائد بفوائد الحليب الكثيرة، كشفت دراسة حديثة عن علاقة تربطه بمرض خطير يصيب النساء.

وأشارت دراسة أجرتها جامعة "لوما ليندا" في كاليفورنيا، إلى أن شرب المرأة لكوبين من الحليب يوميًّا يرفع من مخاطر إصابتها بسرطان الثدي بنسبة 80%.

ووفق "سكاي نيوز"، وجدت الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة "الأوبئة العالمية"، وشملت 53 ألف امرأة بأمريكا الشمالية وامتدت لثمانية أعوام، أن مخاطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء ترتفع بشكل تدريجي وفقًا للكمية المستهلكة من الحليب يوميًّا.

وبحسب الباحثين؛ فإن تناول ثُلث كوب من الحليب يوميًّا يرفع احتمال الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 30%؛ بينما تصل هذه النسبة إلى ما يقارب الـ50% عند شرب كوب حليب يوميًّا.

ورغم أن الدراسة لم تفسر الصلة بين تناول الحليب وتنامي خطر الإصابة بالمرض الخبيث؛ إلا أن باحثين يعتقدون أن هرمونًا موجودًا في حليب البقر قد يكون السبب؛ حيث لاحظوا أن تناول الألبان والبروتينات الحيوانية الأخرى قد ارتبط سابقًا بارتفاع مستويات هرمون عامل النمو (IGF-1)، والذي يُعتقد أنه مسبب لبعض أنواع السرطان.

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