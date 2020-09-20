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تكليف خلود الحساني بمهام رئيس جامعة شقراء.. و"العمري" لجامعة "طيبة"

بقرار من وزير التعليم لحين تعيين رئيسَيْن جديدَيْن للجامعتَيْن

صدر قرار وزير التعليم بتكليف الدكتورة خلود بنت طلال الحساني، وكيلة جامعة شقراء لشؤون الطالبات، بالقيام بمهام رئيس الجامعة. وكذلك تكليف الدكتور سلطان بن زيد العمري، وكيل جامعة طيبة، بالقيام بمهام رئيس الجامعة، وذلك لحين تعيين رئيسَيْن للجامعتَيْن.


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تكليف خلود الحساني بمهام رئيس جامعة شقراء.. و"العمري" لجامعة "طيبة"
سبق

صدر قرار وزير التعليم بتكليف الدكتورة خلود بنت طلال الحساني، وكيلة جامعة شقراء لشؤون الطالبات، بالقيام بمهام رئيس الجامعة. وكذلك تكليف الدكتور سلطان بن زيد العمري، وكيل جامعة طيبة، بالقيام بمهام رئيس الجامعة، وذلك لحين تعيين رئيسَيْن للجامعتَيْن.


20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
08:43 PM

تكليف خلود الحساني بمهام رئيس جامعة شقراء.. و"العمري" لجامعة "طيبة"

بقرار من وزير التعليم لحين تعيين رئيسَيْن جديدَيْن للجامعتَيْن

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فلاح الجوفان - الرياض
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5,607

صدر قرار وزير التعليم بتكليف الدكتورة خلود بنت طلال الحساني، وكيلة جامعة شقراء لشؤون الطالبات، بالقيام بمهام رئيس الجامعة. وكذلك تكليف الدكتور سلطان بن زيد العمري، وكيل جامعة طيبة، بالقيام بمهام رئيس الجامعة، وذلك لحين تعيين رئيسَيْن للجامعتَيْن.


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