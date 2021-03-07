صدر قرار بترقية الرقيب أول معجب بن فرحان الهواملة، إلى رتبة رئيس رقباء بالأمن العام.
"الهواملة" لرتبة رئيس رقباء بالأمن العام
صدر قرار بترقية الرقيب أول معجب بن فرحان الهواملة، إلى رتبة رئيس رقباء بالأمن العام.
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"الهواملة" لرتبة رئيس رقباء بالأمن العامصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-07
07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
09:29 PM
"الهواملة" لرتبة رئيس رقباء بالأمن العام
صدر قرار بترقية الرقيب أول معجب بن فرحان الهواملة، إلى رتبة رئيس رقباء بالأمن العام.
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