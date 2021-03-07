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"الهواملة" لرتبة رئيس رقباء بالأمن العام

صدر قرار بترقية الرقيب أول معجب بن فرحان الهواملة، إلى رتبة رئيس رقباء بالأمن العام.

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"الهواملة" لرتبة رئيس رقباء بالأمن العام
سبق

صدر قرار بترقية الرقيب أول معجب بن فرحان الهواملة، إلى رتبة رئيس رقباء بالأمن العام.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
09:29 PM

"الهواملة" لرتبة رئيس رقباء بالأمن العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر قرار بترقية الرقيب أول معجب بن فرحان الهواملة، إلى رتبة رئيس رقباء بالأمن العام.

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