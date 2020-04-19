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لليوم الثالث.. "القريات" لم تسجل إصابات جديدة بـ"كورونا"

أول محافظة بالجوف تسجل حالتين وتستقر عليهما

لم تسجّل محافظة القريات، بمنطقة الجوف، أي حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، منذ ثلاثة أيام من تسجيل حالتين مصابتين بالفيروس نتيجة مخالطتهما لأخرى من خارج المنطقة.

وتخلو بقية محافظات منطقة الجوف، والمراكز التابعة لها من تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا"، وتسجل رقم "صفر" منذ البداية، لتكون محافظة القريات أول محافظة بالمنطقة تسجل حالتين قبل ثلاثة أيام وتستقر عليها.

يأتي ذلك، بمتابعة من أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي، عن الإجراءات التي تتخذها الشؤون الصحية والجهات ذات العلاقة في مكافحة الفيروس بشكل مستمر.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لليوم الثالث.. "القريات" لم تسجل إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

لم تسجّل محافظة القريات، بمنطقة الجوف، أي حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، منذ ثلاثة أيام من تسجيل حالتين مصابتين بالفيروس نتيجة مخالطتهما لأخرى من خارج المنطقة.

وتخلو بقية محافظات منطقة الجوف، والمراكز التابعة لها من تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا"، وتسجل رقم "صفر" منذ البداية، لتكون محافظة القريات أول محافظة بالمنطقة تسجل حالتين قبل ثلاثة أيام وتستقر عليها.

يأتي ذلك، بمتابعة من أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي، عن الإجراءات التي تتخذها الشؤون الصحية والجهات ذات العلاقة في مكافحة الفيروس بشكل مستمر.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
04:50 PM

لليوم الثالث.. "القريات" لم تسجل إصابات جديدة بـ"كورونا"

أول محافظة بالجوف تسجل حالتين وتستقر عليهما

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مهنا التميمي - الجوف
0
381

لم تسجّل محافظة القريات، بمنطقة الجوف، أي حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، منذ ثلاثة أيام من تسجيل حالتين مصابتين بالفيروس نتيجة مخالطتهما لأخرى من خارج المنطقة.

وتخلو بقية محافظات منطقة الجوف، والمراكز التابعة لها من تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا"، وتسجل رقم "صفر" منذ البداية، لتكون محافظة القريات أول محافظة بالمنطقة تسجل حالتين قبل ثلاثة أيام وتستقر عليها.

يأتي ذلك، بمتابعة من أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي، عن الإجراءات التي تتخذها الشؤون الصحية والجهات ذات العلاقة في مكافحة الفيروس بشكل مستمر.

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