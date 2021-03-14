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محافظ خميس مشيط يستقبل رؤساء المراكز الجدد

طالبهم بتسخير كافة الإمكانات لخدمة الوطن والمواطن والمقيم

استقبل محافظ خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، بحضور وكيل المحافظة، سلمان آل كاسي، صباح اليوم الأحد، رؤساء المراكز التابعة للمحافظة الذين تم تعيينهم مؤخرًا.

وشملت قائمة رؤساء المراكز كلاً من رئيس مركز خيبر الجنوب، وليد مغدي، ورئيس مركز الحفائر، فراج القرقاح، ورئيس مركز تندحة، نايف بن دشان، ورئيس مركز العمارة، خالد الأحمري، ورئيس مركز الصفية، مناحي الفهري .

وهنأ محافظ خميس مشيط في بداية اللقاء رؤساء المراكز الجدد؛ بمناسبة تعيينهم، وأوضح لهم بأن ثقة أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، لابد أن تكون نُصبَ أعينهم، وأن يسخروا كافة الإمكانات لخدمة الوطن والمواطن والمقيم، وألا يكون هناك أي تهاون أو تراخٍ في خدمتهم.

وعبر رؤساء المراكز عن سعادتهم وشكرهم لأمير منطقة عسير على ثقته الكريمة بتعيينهم، ولمحافظ خميس مشيط، داعين الله -سبحانه وتعالى- أن يجعلهم عند حسن الظن.

محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ خميس مشيط يستقبل رؤساء المراكز الجدد
سبق

استقبل محافظ خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، بحضور وكيل المحافظة، سلمان آل كاسي، صباح اليوم الأحد، رؤساء المراكز التابعة للمحافظة الذين تم تعيينهم مؤخرًا.

وشملت قائمة رؤساء المراكز كلاً من رئيس مركز خيبر الجنوب، وليد مغدي، ورئيس مركز الحفائر، فراج القرقاح، ورئيس مركز تندحة، نايف بن دشان، ورئيس مركز العمارة، خالد الأحمري، ورئيس مركز الصفية، مناحي الفهري .

وهنأ محافظ خميس مشيط في بداية اللقاء رؤساء المراكز الجدد؛ بمناسبة تعيينهم، وأوضح لهم بأن ثقة أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، لابد أن تكون نُصبَ أعينهم، وأن يسخروا كافة الإمكانات لخدمة الوطن والمواطن والمقيم، وألا يكون هناك أي تهاون أو تراخٍ في خدمتهم.

وعبر رؤساء المراكز عن سعادتهم وشكرهم لأمير منطقة عسير على ثقته الكريمة بتعيينهم، ولمحافظ خميس مشيط، داعين الله -سبحانه وتعالى- أن يجعلهم عند حسن الظن.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
03:59 PM

محافظ خميس مشيط يستقبل رؤساء المراكز الجدد

طالبهم بتسخير كافة الإمكانات لخدمة الوطن والمواطن والمقيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - خميس مشيط
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استقبل محافظ خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، بحضور وكيل المحافظة، سلمان آل كاسي، صباح اليوم الأحد، رؤساء المراكز التابعة للمحافظة الذين تم تعيينهم مؤخرًا.

وشملت قائمة رؤساء المراكز كلاً من رئيس مركز خيبر الجنوب، وليد مغدي، ورئيس مركز الحفائر، فراج القرقاح، ورئيس مركز تندحة، نايف بن دشان، ورئيس مركز العمارة، خالد الأحمري، ورئيس مركز الصفية، مناحي الفهري .

وهنأ محافظ خميس مشيط في بداية اللقاء رؤساء المراكز الجدد؛ بمناسبة تعيينهم، وأوضح لهم بأن ثقة أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، لابد أن تكون نُصبَ أعينهم، وأن يسخروا كافة الإمكانات لخدمة الوطن والمواطن والمقيم، وألا يكون هناك أي تهاون أو تراخٍ في خدمتهم.

وعبر رؤساء المراكز عن سعادتهم وشكرهم لأمير منطقة عسير على ثقته الكريمة بتعيينهم، ولمحافظ خميس مشيط، داعين الله -سبحانه وتعالى- أن يجعلهم عند حسن الظن.

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