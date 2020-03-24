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تمديد إيقاف الدوري الألماني حتى نهاية إبريل المقبل

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنها أوصت بتمديد تعليق منافسات الدوري حتى 30 إبريل المقبل على الأقل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت المسابقة توقفت بقرار سابق حتى الثاني من إبريل المقبل ولكن الرابطة لا ترى أي فرصة حقيقية لاستئناف المسابقة في هذا الموعد ولاسيما مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة للحد من تفشي الفيروس الوبائي ومن بينها حظر التجمعات.

وقرر مجلس الرابطة إصدار هذه التوصية بعد اجتماعه عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "فيديو كونفرنس" استعدادًا للاجتماع المقرر يوم الثلاثاء المقبل بين ممثلي الأندية الـ 36 المشاركين في دوري الدرجتين الأولى والثانية.

ويراود الأمل المشاركين في المسابقة في استكمالها قبل 30 يونيو المقبل من خلال استغلال الفترة التي أتاحها تأجيل بطولة أمم أوروبا 2020 والتي كانت مقررة من 12 يونيو إلى 12 يوليو المقبلين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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تمديد إيقاف الدوري الألماني حتى نهاية إبريل المقبل
سبق

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنها أوصت بتمديد تعليق منافسات الدوري حتى 30 إبريل المقبل على الأقل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت المسابقة توقفت بقرار سابق حتى الثاني من إبريل المقبل ولكن الرابطة لا ترى أي فرصة حقيقية لاستئناف المسابقة في هذا الموعد ولاسيما مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة للحد من تفشي الفيروس الوبائي ومن بينها حظر التجمعات.

وقرر مجلس الرابطة إصدار هذه التوصية بعد اجتماعه عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "فيديو كونفرنس" استعدادًا للاجتماع المقرر يوم الثلاثاء المقبل بين ممثلي الأندية الـ 36 المشاركين في دوري الدرجتين الأولى والثانية.

ويراود الأمل المشاركين في المسابقة في استكمالها قبل 30 يونيو المقبل من خلال استغلال الفترة التي أتاحها تأجيل بطولة أمم أوروبا 2020 والتي كانت مقررة من 12 يونيو إلى 12 يوليو المقبلين.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
11:34 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
12:20 AM

تمديد إيقاف الدوري الألماني حتى نهاية إبريل المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنها أوصت بتمديد تعليق منافسات الدوري حتى 30 إبريل المقبل على الأقل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت المسابقة توقفت بقرار سابق حتى الثاني من إبريل المقبل ولكن الرابطة لا ترى أي فرصة حقيقية لاستئناف المسابقة في هذا الموعد ولاسيما مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة للحد من تفشي الفيروس الوبائي ومن بينها حظر التجمعات.

وقرر مجلس الرابطة إصدار هذه التوصية بعد اجتماعه عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "فيديو كونفرنس" استعدادًا للاجتماع المقرر يوم الثلاثاء المقبل بين ممثلي الأندية الـ 36 المشاركين في دوري الدرجتين الأولى والثانية.

ويراود الأمل المشاركين في المسابقة في استكمالها قبل 30 يونيو المقبل من خلال استغلال الفترة التي أتاحها تأجيل بطولة أمم أوروبا 2020 والتي كانت مقررة من 12 يونيو إلى 12 يوليو المقبلين.

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