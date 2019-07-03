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الجبير: خيارات عسكرية واقتصادية لضمان حرية الملاحة في الخليج

وزير الشؤون الخارجية: محاكمة المشتبه فيهم بقضية خاشقجي مستمرة في المملكة

كشف وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير؛ عن أن الولايات المتحدة تواصلت مع عددٍ من "الدول المتشابهة في التفكير"، فيما يتعلق بخيارات ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي.

ورفض عادل الجبير؛ الكشف عن الخيارات المحدّدة التي تجري مناقشتها الآن بين البلدين (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة)، لكنه أشار إلى أن هناك خيارات تجري دراستها تشمل الإجراءات العسكرية والاقتصادية على حد سواء.

وقال الجبير؛ في لقاءٍ مع صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، "اليابان لديها مصالح كبيرة في الشرق الأوسط، وأيّ تهديدٍ لحرية الملاحة في الخليج سيكون له تأثيرٌ؛ ليس فقط على اليابان، ولكن أيضاً على الاقتصاد العالمي".

وتابع "المناقشات جارية، ولكن العامل الرئيس يتمثل في أن كل دولة يجب أن تسهم بطريقةٍ أو بأخرى"، مؤكداً أن لكل دولة مصالحها في الحفاظ على مبدأ حرية الملاحة.

وأكّد عادل الجبير؛ وزير الشؤون الخارجية، مجدّداً أنه في الوقت الذي يقوم فيه "المتخصّصون" في تلك البلدان، بمراجعة الخيارات الممكنة، لا يمكنه التصريح بأيّ تفاصيل.

وخلال المقابلة، وصف الجبير؛ حادثة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي؛ بـ "الحلقة المؤلمة"، كما وصف تقرير الأمم المتحدة حول الحادثة بـ "السخيف"، مشيراً إلى أن محاكمة المشتبه فيهم مستمرة في المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجبير: خيارات عسكرية واقتصادية لضمان حرية الملاحة في الخليج
سبق

كشف وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير؛ عن أن الولايات المتحدة تواصلت مع عددٍ من "الدول المتشابهة في التفكير"، فيما يتعلق بخيارات ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي.

ورفض عادل الجبير؛ الكشف عن الخيارات المحدّدة التي تجري مناقشتها الآن بين البلدين (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة)، لكنه أشار إلى أن هناك خيارات تجري دراستها تشمل الإجراءات العسكرية والاقتصادية على حد سواء.

وقال الجبير؛ في لقاءٍ مع صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، "اليابان لديها مصالح كبيرة في الشرق الأوسط، وأيّ تهديدٍ لحرية الملاحة في الخليج سيكون له تأثيرٌ؛ ليس فقط على اليابان، ولكن أيضاً على الاقتصاد العالمي".

وتابع "المناقشات جارية، ولكن العامل الرئيس يتمثل في أن كل دولة يجب أن تسهم بطريقةٍ أو بأخرى"، مؤكداً أن لكل دولة مصالحها في الحفاظ على مبدأ حرية الملاحة.

وأكّد عادل الجبير؛ وزير الشؤون الخارجية، مجدّداً أنه في الوقت الذي يقوم فيه "المتخصّصون" في تلك البلدان، بمراجعة الخيارات الممكنة، لا يمكنه التصريح بأيّ تفاصيل.

وخلال المقابلة، وصف الجبير؛ حادثة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي؛ بـ "الحلقة المؤلمة"، كما وصف تقرير الأمم المتحدة حول الحادثة بـ "السخيف"، مشيراً إلى أن محاكمة المشتبه فيهم مستمرة في المملكة العربية السعودية.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
12:54 PM

الجبير: خيارات عسكرية واقتصادية لضمان حرية الملاحة في الخليج

وزير الشؤون الخارجية: محاكمة المشتبه فيهم بقضية خاشقجي مستمرة في المملكة

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خالد علي - الرياض
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كشف وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير؛ عن أن الولايات المتحدة تواصلت مع عددٍ من "الدول المتشابهة في التفكير"، فيما يتعلق بخيارات ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي.

ورفض عادل الجبير؛ الكشف عن الخيارات المحدّدة التي تجري مناقشتها الآن بين البلدين (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة)، لكنه أشار إلى أن هناك خيارات تجري دراستها تشمل الإجراءات العسكرية والاقتصادية على حد سواء.

وقال الجبير؛ في لقاءٍ مع صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، "اليابان لديها مصالح كبيرة في الشرق الأوسط، وأيّ تهديدٍ لحرية الملاحة في الخليج سيكون له تأثيرٌ؛ ليس فقط على اليابان، ولكن أيضاً على الاقتصاد العالمي".

وتابع "المناقشات جارية، ولكن العامل الرئيس يتمثل في أن كل دولة يجب أن تسهم بطريقةٍ أو بأخرى"، مؤكداً أن لكل دولة مصالحها في الحفاظ على مبدأ حرية الملاحة.

وأكّد عادل الجبير؛ وزير الشؤون الخارجية، مجدّداً أنه في الوقت الذي يقوم فيه "المتخصّصون" في تلك البلدان، بمراجعة الخيارات الممكنة، لا يمكنه التصريح بأيّ تفاصيل.

وخلال المقابلة، وصف الجبير؛ حادثة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي؛ بـ "الحلقة المؤلمة"، كما وصف تقرير الأمم المتحدة حول الحادثة بـ "السخيف"، مشيراً إلى أن محاكمة المشتبه فيهم مستمرة في المملكة العربية السعودية.

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